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    JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 320 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison der US-Banken sei trotz geopolitischer Konflikte und Sorgen um Privatkredite solide verlaufen, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie. 32 von 35 Instituten hätten mit ihrem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. JPMorgan gehört zu denen, für die er seine Schätzungen nach den Resultaten etwas erhöhte./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 265,5EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Chiaverini
    Analysiertes Unternehmen: JPMorgan
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 325
    Kursziel alt: 320
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 325,00$, was eine Steigerung von +4,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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