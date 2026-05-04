JEFFERIES stuft JPMorgan auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für JPMorgan von 320 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Berichtssaison der US-Banken sei trotz geopolitischer Konflikte und Sorgen um Privatkredite solide verlaufen, schrieb David Chiaverini in einer am Montag vorliegenden Studie. 32 von 35 Instituten hätten mit ihrem Gewinn je Aktie die Erwartungen übertroffen. JPMorgan gehört zu denen, für die er seine Schätzungen nach den Resultaten etwas erhöhte./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 265,5EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Chiaverini

Analysiertes Unternehmen: JPMorgan

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 325

Kursziel alt: 320

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

