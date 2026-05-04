BARCLAYS stuft GENERALI SPA auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Generali auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum ersten Quartal. Sie rechnet mit einem insgesamt robusten operativen Hintergrund in der Branche, ähnlich wie im zweiten Halbjahr 2025. Währungs-Gegenwind und milde Wetterbedingungen zählten wohl zu den generellen Einflüssen. Für Generali kürzte sie ihre Schätzungen bis 2028 leicht - im Schnitt um etwa zwei Prozent./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 37,58EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: GENERALI SPA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

