JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu wertete in einer am Montag vorliegenden Studie den jüngsten Nachrichtenfluss von dem US-Flugzeugbauer aus. Neben den bisher 38 Jet-Auslieferungen im April zählt er Großaufträge zweier Fluggesellschaften und Ergebnisse des europäischen Konkurrenten Airbus dazu. Ob Boeing die Wende gelingt, hänge von einer verbesserten Ingenieurskultur, einer stabilisierten Produktion und disziplinierterer Arbeit ab./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 10:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,89 % und einem Kurs von 193,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

