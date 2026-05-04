JPMORGAN stuft LINDE plc auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 525 auf 530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) im ersten Quartal. Er erhöhte daraufhin nochmals leicht seine diesjährige EPS-Schätzung auf 17,90 Dollar./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 20:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 20:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 430,8EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jeffrey Zekauskas
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 530
Kursziel alt: 525
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jeffrey Zekauskas
Analysiertes Unternehmen: LINDE plc
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 530
Kursziel alt: 525
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