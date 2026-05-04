JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern werde weiterhin mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel gegenüber vergleichbaren europäischen Unternehmen gehandelt, ohne dass das Wachstum dies rechtfertigen würde, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er fürchtet neue Konkurrenzprodukte und glaubt nicht an eine Zulassung des Multiple-Sklerose-Mittels Fenebrutinib. Was die hohen Erwartungen an den Brustkrebs-Wirkstoff Giredestrant betrifft, sieht der Experte weiterhin Risiken./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2026 / 04:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 346,7EUR auf TTMzero (04. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 230,00 CHF , was einem Rückgang von -28,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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