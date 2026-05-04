JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen. Der Pharmakonzern werde weiterhin mit einem Aufschlag von etwa einem Viertel gegenüber vergleichbaren europäischen Unternehmen gehandelt, ohne dass das Wachstum dies rechtfertigen würde, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er fürchtet neue Konkurrenzprodukte und glaubt nicht an eine Zulassung des Multiple-Sklerose-Mittels Fenebrutinib. Was die hohen Erwartungen an den Brustkrebs-Wirkstoff Giredestrant betrifft, sieht der Experte weiterhin Risiken./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2026 / 04:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2026 / 04:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 346,7EUR auf TTMzero (04. Mai 2026, 12:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte