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    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft Unilever PLC auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5500 Pence belassen. Bisher habe unter den Unternehmen im Basiskonsumgüter-Bereich nur Coca-Cola ein besseres Volumenwachstum an den Tag gelegt als Unilever, schrieb Warren Ackerman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Volumenanstieg um 2,9 Prozent sei beeindruckend angesichts der Schwäche in Europa. Der hohe Ölpreis sei zwar auch für Unilever ein Problem. Das Unternehmen sehe aber selbst genügend Stellschrauben, um die Margenziele dennoch zu erfüllen./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 00:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 49,67EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 12:41 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Warren Ackerman
    Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 55
    Kursziel alt: 55
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



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