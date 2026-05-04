TeamViewer Aktie bestätigt den positiven Trend - 04.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von TeamViewer. Mit einer Performance von +6,08 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der TeamViewer Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 5,0325€, mit einem Plus von +6,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

TeamViewer bietet umfassende Lösungen für Fernzugriff und -wartung, ist weltweit führend und hebt sich durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der TeamViewer Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,55 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +6,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,43 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in TeamViewer eine negative Entwicklung von -21,52 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,03 % geändert.

TeamViewer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,00 % 1 Monat +8,43 % 3 Monate -13,55 % 1 Jahr -64,18 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TeamViewer Aktie

Stand: 04.05.2026, 13:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsentwicklung von TeamViewer. Kernpunkte: der exorbitante 1E-Übernahmepreis wird als zentrale Bewertungsbelastung gesehen; Führungs- und Umsetzungskosten werden kritisch gesehen. Diskussionen drehen sich um Konsenserwartungen für Q1 vs Jahreszahlen, Währungseinflüsse und EBITDA-Entwicklung, sowie den Nutzen von TeamViewer ONE/Tensor-Integration. Einige spekulieren über KI-bedingte Konkurrenz- oder Wachstumsszenarien.

Informationen zur TeamViewer Aktie

Es gibt 174 Mio. TeamViewer Aktien. Damit ist das Unternehmen 876,09 Mio.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,47 %.

TeamViewer Aktie jetzt kaufen?

Ob die TeamViewer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TeamViewer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.