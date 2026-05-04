Goldpreis bricht ein jetzt 4.562,76 USD

wallstreetONLINE: Das Anleger-Sentiment zu Gold ist gemischt. Fundamental: Geldmengeninflation (M2) tendenziell bullisch; höhere Zinsen bergen Rezessionen, könnten Gold drücken. Technik: GD200 ca. 4.294; Stochs wechseln; Zielzonen diskutiert. News: Zentralbanken-Verkäufe vs. bullishe Prognosen (bis ~8.000 USD 2031). Kursentwicklung der letzten 14 Tage bleibt uneinheitlich.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.270,87USD. Heute notiert Gold bei 4.562,76USD. Ihr Einsatz wäre nun 17.951,3USD wert – ein Zuwachs von +259,03 %.

Gold bricht kräftig ein:auf 4.562,76. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.