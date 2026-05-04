Silberpreis bricht ein jetzt 73,42 USD

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum (letzte 14 Tage): Technisch geprägt. Aktueller Kurs ca. 75,76 USD. Levels: Unterstützung 74,5; 73 USD; Widerstände 76 USD und ca. 78 USD. Short-Signal bei Bruch 73–74,5; Long-Signal erst über 76 (idealer Break über 78). Fundamentale Impulse überwiegend neutral; geopolitischer Kontext bleibt relevant.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 26,27504USD. Heute, bei 73,42USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.794,17USD geworden – ein Plus von +179,42 %.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.