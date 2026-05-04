JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen vor Zahlen zum ersten Quartal von 1240 auf 1166 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner wies in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die bereits bekannten Eckdaten hin, sodass es auf neue Details ankomme. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen will der Experte auf Aussagen zum bislang bestätigten Ausblick achten. Nach der ersten Übernahme durch den Zahlungsabwickler glaubt der Experte, dass auch Aktienrückkäufe nicht mehr so weit entfernt sind./rob/tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 972,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1166

Kursziel alt: 1240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

