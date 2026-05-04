JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen vor Zahlen zum ersten Quartal von 1240 auf 1166 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Hannes Leitner wies in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die bereits bekannten Eckdaten hin, sodass es auf neue Details ankomme. Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Herausforderungen will der Experte auf Aussagen zum bislang bestätigten Ausblick achten. Nach der ersten Übernahme durch den Zahlungsabwickler glaubt der Experte, dass auch Aktienrückkäufe nicht mehr so weit entfernt sind./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 972,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 13:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1166
Kursziel alt: 1240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1166
Kursziel alt: 1240
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte