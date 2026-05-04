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    MEDICLIN: Betriebsergebnis im Q1 deutlich gesteigert – Jetzt mehr erfahren

    Ein solides erstes Quartal 2026: Umsatz und Ergebnis legen zu, mehr Patient:innen werden behandelt, und trotz Umgliederungen bleibt die Jahresprognose unverändert stabil.

    MEDICLIN: Betriebsergebnis im Q1 deutlich gesteigert – Jetzt mehr erfahren
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz Q1 2026: EUR 186,9 Mio. (+5,7 % bzw. +EUR 10,0 Mio. gegenüber Vorjahr); Konzernbetriebsergebnis verbessert sich auf EUR 9,3 Mio. (Vorjahr: EUR 5,2 Mio.).
    • Behandelte Patient:innen im 1. Quartal 2026: 27.005 (Vorjahr: 25.952).
    • Umgliederung in GuV und Bilanz für 2025/2026: ausgewiesene Umsatzerlöse sinken, sonstiger betrieblicher Ertrag steigt; Personalaufwand und bezogene Leistungen fallen geringer aus, höhere sonstige betriebliche Aufwendungen; die Änderung ist ergebnisneutral und beeinflusst die Jahresprognosen nicht.
    • Segment Postakut: Umsatz EUR 126,8 Mio. (+6,4 %), Materialaufwandsquote leicht gesunken, Personalaufwand gestiegen auf EUR 72,2 Mio.; Segmentbetriebsergebnis steigt auf EUR 9,7 Mio. (Vorjahr: EUR 4,9 Mio.).
    • Segment Akut: Umsatz EUR 53,8 Mio.; gestiegene Aufwendungen (Material- und Personalaufwand) führen zu einem Segmentbetriebsergebnis von EUR -1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.).
    • Ausblick/Prognose: Q1-Wachstum von 5,7 % liegt innerhalb der Prognose (3,5–6,5 %); Vorstand erwartet, die Umsatzprognose 2026 sowie das Konzern-EBIT zwischen EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio. zu erreichen.

    Der Kurs von MEDICLIN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    9 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,5800EUR das entspricht einem Plus von +4,99 % seit der Veröffentlichung.


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