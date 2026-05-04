MEDICLIN: Betriebsergebnis im Q1 deutlich gesteigert – Jetzt mehr erfahren
Ein solides erstes Quartal 2026: Umsatz und Ergebnis legen zu, mehr Patient:innen werden behandelt, und trotz Umgliederungen bleibt die Jahresprognose unverändert stabil.
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- Konzernumsatz Q1 2026: EUR 186,9 Mio. (+5,7 % bzw. +EUR 10,0 Mio. gegenüber Vorjahr); Konzernbetriebsergebnis verbessert sich auf EUR 9,3 Mio. (Vorjahr: EUR 5,2 Mio.).
- Behandelte Patient:innen im 1. Quartal 2026: 27.005 (Vorjahr: 25.952).
- Umgliederung in GuV und Bilanz für 2025/2026: ausgewiesene Umsatzerlöse sinken, sonstiger betrieblicher Ertrag steigt; Personalaufwand und bezogene Leistungen fallen geringer aus, höhere sonstige betriebliche Aufwendungen; die Änderung ist ergebnisneutral und beeinflusst die Jahresprognosen nicht.
- Segment Postakut: Umsatz EUR 126,8 Mio. (+6,4 %), Materialaufwandsquote leicht gesunken, Personalaufwand gestiegen auf EUR 72,2 Mio.; Segmentbetriebsergebnis steigt auf EUR 9,7 Mio. (Vorjahr: EUR 4,9 Mio.).
- Segment Akut: Umsatz EUR 53,8 Mio.; gestiegene Aufwendungen (Material- und Personalaufwand) führen zu einem Segmentbetriebsergebnis von EUR -1,9 Mio. (Vorjahr: EUR 0,0 Mio.).
- Ausblick/Prognose: Q1-Wachstum von 5,7 % liegt innerhalb der Prognose (3,5–6,5 %); Vorstand erwartet, die Umsatzprognose 2026 sowie das Konzern-EBIT zwischen EUR 57,0 Mio. und EUR 72,0 Mio. zu erreichen.
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