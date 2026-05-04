First Phosphate generiert Mittel aus der Ausübung von Warrants und optimiert seinen Cap Table

Saguenay, Québec – 4. Mai 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass im Zuge der Ausübung von 2.456.439 Warrants, die vor deren Ablauf jeweils am 24. April 2026 bzw. 30. April 2026 zum Ausübungspreis von 1,25 $ pro Aktie eingetauscht wurden, ein Bruttoerlös in Höhe von 3.070.549 $ eingenommen werden konnte.

Das Unternehmen hat derzeit 179.947.950 Stammaktien, 2.625.000 Warrants, 7.650.000 Optionen und 1.975.000 Restricted Share Units in Umlauf. Alle in Umlauf befindlichen Warrants, Optionen und Restricted Share Units werden von der derzeitigen Belegschaft, dem Management und den Board-Mitgliedern des Unternehmens gehalten.

Das Unternehmen ist schuldenfrei und kann dank einer vor kurzem gewährten, nicht refundierbaren und nicht verwässernden Zuwendung in Höhe von 16,7 Mio. $ von der kanadischen Bundesregierung seinen Erschließungskurs entsprechend forcieren.

Seit Juni 2022 hat das Unternehmen im Rahmen von 10 vom Management durchgeführten, nicht vermittelten Privatplatzierungen sowie aus Mitteln, die aus der Ausübung von Optionen und Warrants stammen, rund 62,5 Mio. $ aufgebracht.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und der Rückverlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für die Produktion von LFP-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Québec (Kanada), bietet eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte in Nordamerika, die hochreines Phosphat liefert, das sich durch einen sehr geringen Gehalt an Verunreinigungen auszeichnet.

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Bennett Kurtz

CFO, CAO

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