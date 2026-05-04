Deep Sea Minerals Corp. berichtet über seine Teilnahme an der Jahreskonferenz 2026 der EXIM-Bank in Washington, DC

Vancouver, BC, 4. Mai 2026 / IRW-Press / Deep Sea Minerals Corp. (CSE: SEAS) (OTCQB: DSEAF) (FWB: X450) („Deep Sea Minerals“ oder das „Unternehmen“) – ein auf die Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen am Meeresboden spezialisiertes Unternehmen, das seinen Tätigkeitsschwerpunkt auf die Erschließung von Projekten für kritische Mineralien in der Tiefsee legt – freut sich, im Folgenden über seine Teilnahme an der Jahreskonferenz 2026 der Export-Import Bank of the United States (EXIM-Bank) in Washington, DC (29.-30. April) zu berichten.

Deep Sea Minerals nahm als Silver Sponsor der Konferenz gemeinsam mit politischen Entscheidungsträgern, führenden Vertretern der Industrie, Exporteuren und Finanzinstituten an Gesprächsrunden teil, in denen es um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Vereinigten Staaten, die Sicherung kritischer Lieferketten und den Ausbau der heimischen Industriekapazitäten ging.

Ein zentrales Thema der gesamten Konferenz war der starke Vorstoß der Vereinigten Staaten in Richtung Reindustrialisierung, wobei ein wesentlicher Schwerpunkt auf der vorschriftskonformen Errichtung von Verarbeitungsanlagen für kritische Mineralien heimischer Herkunft (Greenfield) lag. In den Gesprächen wurden die weitreichenden wirtschaftlichen Auswirkungen solcher Projekte hervorgehoben, wie etwa die Wiederbelebung der unterstützenden Infrastruktur wie Schienen- und Hafennetze sowie die Bedeutung einer langfristigen Personalentwicklung zur Sicherung des industriellen Wachstums.

Die EXIM-Bank bekräftigte ihre wachsende Rolle bei der Förderung dieser Initiativen, insbesondere über „Project Vault“, eine wegweisende, mit 10 Mrd. USD dotierte Finanzierungsinitiative, die der Unterstützung von Projekten im Bereich kritischer Mineralien gewidmet ist. Wie diese Initiative zeigt, setzt sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass die Sicherung zuverlässiger und diversifizierter Quellen für Schlüsselrohstoffe, die für die Energiewende und moderne Fertigungsprozesse unerlässlich sind, von enormer strategischer Bedeutung ist.

Eine weitere wesentliche Priorität, auf die in der Konferenz Bezug genommen wurde, ist die Notwendigkeit, die Abhängigkeit der Lieferketten von China zu verringern. Die EXIM-Bank wies hier ganz klar auf die Unabhängigkeit der Lieferketten als zentrales strategisches Ziel hin. Die Teilnehmer erörterten die Bedeutung des Aufbaus resilienter Lieferketten mit verbündeten Staaten, welche die Rohstoffgewinnung, Verarbeitung und nachgelagerte Fertigung umfassen.