DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 zu erörtern

TORONTO, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Freitag, dem 15. Mai 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 endende Quartal zu erörtern. Der Jahresabschluss des Unternehmens wird am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.

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