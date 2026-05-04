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    DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 zu erörtern

    DeFi Technologies kündigt eine Telefonkonferenz für Aktionäre an, um die Finanzergebnisse des ersten Quartals 2026 zu erörtern
    Foto: adobe.stock.com

    TORONTO, 4. Mai 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, gab heute bekannt, dass es am Freitag, dem 15. Mai 2026, um 11:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz für Aktionäre abhalten wird, um die Finanzergebnisse für das am 31. März 2026 endende Quartal zu erörtern. Der Jahresabschluss des Unternehmens wird am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, nach Börsenschluss veröffentlicht.

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    WICHTIG – Hinweise zur Anmeldung für den Webcast:

    Datum: Freitag, 15. Mai 2026
    Uhrzeit: 11:00 Uhr Eastern Time
    Thema: DeFi Technologies - Finanzdaten des 1. Quartals 2026

    Registrieren Sie sich vorab für dieses Webinar:
    https://zoom.us/webinar/register/WN_lplVZ39pRD-YwHE1ryEBMA 

    Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Webinar.

    DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das sich der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte und dezentraler Finanzdienstleistungen („DeFi") verschrieben hat. Als börsennotierte und vertikal integrierte Plattform für digitale Vermögenswerte bietet DeFi Technologies über Anlageprodukte, Handels- und Liquiditätsinfrastruktur, Analysen sowie den strategischen Einsatz von Kapital einen gewohnten, einfachen, sicheren sowie regulierten Zugang zur Wirtschaft rund um digitale Vermögenswerte. Zum Geschäftsbereich des Unternehmens gehören Valour, ein führender Emittent regulierter ETPs auf digitale Vermögenswerte, Stillman Digital, eine institutionelle Handels- und Liquiditätsplattform für digitale Vermögenswerte, sowie DeFi Alpha, der unternehmensinterne Geschäftsbereich mit Schwerpunkt auf opportunistischem Handel, Arbitrage und weiteren Kapitalmarktstrategien. Mit umfassender Fachkenntnis in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies die Brücke zwischen der traditionellen Finanzwelt und der Zukunft digitaler Vermögenswerte.

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