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    SAP investiert über eine Milliarde in KI - Zukäufe von Prior Labs und Dremio

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP kauft Prior Labs und stärkt TFM-Forschung
    • SAP investiert über eine Milliarde in Freiburg
    • Dremio-Kauf für Integration von SAP und Nicht-SAP
    SAP investiert über eine Milliarde in KI - Zukäufe von Prior Labs und Dremio
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus. Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, wie der Dax -Konzern am Montag in Walldorf mitteilte. Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen. Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.

    Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht./men/nas

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 147,4 auf Tradegate (04. Mai 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -1,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,19 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 181,77 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 214,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +35,10 %/+55,36 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs Kurs und Bewertung: Diskussionen über KI-getriebene Effizienzgewinne und möglichen Personalabbau, der Geschäftsmodell- und Lizenzänderungen (pro Bot statt pro Arbeitsplatz) sowie Wachstumsrisiken auslösen könnte. Technisch sehen Nutzer eine intakte Abwärtsbewegung mit Konsolidierung, Gap-Test und möglichen Niveaus bei ~142/130; langfristiger Uptrend bleibt fraglich. Analystenmeinungen und fairer Wert (um 200 €) sowie makro-/geopolitische Unsicherheiten werden ebenfalls thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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