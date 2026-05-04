Anne Rethmann bis 2031 als Finanzvorständin der Thüga wiederbestellt (FOTO)
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München (ots) - Der Aufsichtsrat der Thüga Aktiengesellschaft hat Anne Rethmann
erneut zur Finanzvorständin bestellt. Ihre neue Amtszeit läuft für weitere fünf
Jahre bis 2031.
Anne Rethmann wurde 2024 erstmals in den Vorstand der Thüga berufen. In ihrer
Funktion verantwortet sie die kaufmännische Steuerung des Konzerns und prägt die
Weiterentwicklung der Thüga maßgeblich.
erneut zur Finanzvorständin bestellt. Ihre neue Amtszeit läuft für weitere fünf
Jahre bis 2031.
Anne Rethmann wurde 2024 erstmals in den Vorstand der Thüga berufen. In ihrer
Funktion verantwortet sie die kaufmännische Steuerung des Konzerns und prägt die
Weiterentwicklung der Thüga maßgeblich.
Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit liegt auf der Entwicklung neuer
Finanzierungsansätze sowie der qualifizierten Finanzierungsberatung für die
Thüga-Partnerunternehmen. Anne Rethmann leistet damit einen wesentlichen Beitrag
dazu, kommunale Investitionen in die Energie- und Wärmewende wirtschaftlich
darstellbar zu machen und in der Fläche umzusetzen. Außerdem treibt sie die
Arbeit an der Unternehmensstrategie sowie deren Umsetzung mit großer Kraft,
Klarheit und persönlicher Leidenschaft voran und setzt dabei wichtige Impulse.
Die Vorsitzende des Thüga-Aufsichtsrats Tanja Birkholz betont: "Anne Rethmann
steht für eine hohe Umsetzungsorientierung mit Blick auf die strategische
Ausrichtung der Thüga sowie für eine Kultur des Dialogs und des Miteinanders.
Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie in den kommenden Jahren weiterhin einen
wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens leisten wird."
Der Vorstandsvorsitzende der Thüga, Dr. Constantin H. Alsheimer, erklärt: "Anne
Rethmann hat sich als kompetente und verlässliche Kollegin etabliert. Mit ihrer
fachlichen Stärke und ihrem hohen Engagement leistet sie einen wesentlichen
Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Thüga. Ich freue mich, dass
unsere Zusammenarbeit im Vorstand durch einen offenen und konstruktiven
Austausch geprägt ist."
Anne Rethmann sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das erneut ausgesprochene
Vertrauen und freue mich darauf, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
meinen Vorstandskollegen fortzusetzen. Für unser gemeinsames Ziel, tragfähige
finanzielle Lösungen für die Energie- und Wärmewende in den Kommunen sowie
digitale Plattformen für unsere Partnerunternehmen zu entwickeln, werde ich mich
weiterhin mit voller Kraft einsetzen."
Mit der Wiederbestellung setzt die Thüga bewusst auf Kontinuität im Vorstand und
unterstreicht die Bedeutung langfristiger Verantwortung und verlässlicher
Führung bei der Gestaltung der Energiezukunft in kommunaler Trägerschaft.
Über Thüga:
Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser.
Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den
Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im
Jahr 2025 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 44,5 Milliarden Euro.
Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern.
Mit rund 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe
drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die
Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million
Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (über 12.000 GWh
p.a.) und ist mit über 13.000 Ladepunkten größte Betreiberin von
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an
Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt
beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in
Deutschland.
Pressekontakt:
Dr. Detlef Hug
mailto:detlef.hug@thuega.de
Tel. +49 (0) 89-38197-1222
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/18807/6267884
OTS: Thüga AG
ISIN: DE0007481004
Finanzierungsansätze sowie der qualifizierten Finanzierungsberatung für die
Thüga-Partnerunternehmen. Anne Rethmann leistet damit einen wesentlichen Beitrag
dazu, kommunale Investitionen in die Energie- und Wärmewende wirtschaftlich
darstellbar zu machen und in der Fläche umzusetzen. Außerdem treibt sie die
Arbeit an der Unternehmensstrategie sowie deren Umsetzung mit großer Kraft,
Klarheit und persönlicher Leidenschaft voran und setzt dabei wichtige Impulse.
Die Vorsitzende des Thüga-Aufsichtsrats Tanja Birkholz betont: "Anne Rethmann
steht für eine hohe Umsetzungsorientierung mit Blick auf die strategische
Ausrichtung der Thüga sowie für eine Kultur des Dialogs und des Miteinanders.
Der Aufsichtsrat ist überzeugt, dass sie in den kommenden Jahren weiterhin einen
wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Unternehmens leisten wird."
Der Vorstandsvorsitzende der Thüga, Dr. Constantin H. Alsheimer, erklärt: "Anne
Rethmann hat sich als kompetente und verlässliche Kollegin etabliert. Mit ihrer
fachlichen Stärke und ihrem hohen Engagement leistet sie einen wesentlichen
Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung der Thüga. Ich freue mich, dass
unsere Zusammenarbeit im Vorstand durch einen offenen und konstruktiven
Austausch geprägt ist."
Anne Rethmann sagt: "Ich danke dem Aufsichtsrat für das erneut ausgesprochene
Vertrauen und freue mich darauf, die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
meinen Vorstandskollegen fortzusetzen. Für unser gemeinsames Ziel, tragfähige
finanzielle Lösungen für die Energie- und Wärmewende in den Kommunen sowie
digitale Plattformen für unsere Partnerunternehmen zu entwickeln, werde ich mich
weiterhin mit voller Kraft einsetzen."
Mit der Wiederbestellung setzt die Thüga bewusst auf Kontinuität im Vorstand und
unterstreicht die Bedeutung langfristiger Verantwortung und verlässlicher
Führung bei der Gestaltung der Energiezukunft in kommunaler Trägerschaft.
Über Thüga:
Die Thüga Aktiengesellschaft (Thüga) bildet den Kern des größten Netzwerks
kommunaler Energie- und Wasserversorger in Deutschland. Mehr als 100 Unternehmen
sind in der Thüga-Gruppe vernetzt. Die Expertinnen und Experten der Thüga bieten
Beratung, teilen Best Practices, forcieren skalierbare Lösungen und fördern
Kooperationen. Thüga bündelt die Herausforderungen und Interessen der
Partnerunternehmen und macht sich für ihre Anliegen stark. Ziel ist es, die
kommunale Energie- und Wasserversorgung sicher, nachhaltig und bezahlbar zu
gestalten - Besser gemeinsam. Gemeinsam besser.
Die Unternehmen der Thüga-Gruppe verantworten mit ihren Marken und Produkten den
Markt vor Ort und sind Partner der Kommunen bei der Energie- und Wärmewende. Im
Jahr 2025 erzielte die Thüga-Gruppe einen Umsatz von knapp 44,5 Milliarden Euro.
Damit zählt sie deutschlandweit zu den drei umsatzstärksten Energieversorgern.
Mit rund 28.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Thüga-Gruppe
drittgrößte Arbeitgeberin unter den deutschen Energieversorgern. Die
Thüga-Gruppe ist bundesweit die Nummer 1 in der Wasserversorgung (über 1 Million
Kunden), gehört zu den größten Wärmeversorgern in Deutschland (über 12.000 GWh
p.a.) und ist mit über 13.000 Ladepunkten größte Betreiberin von
Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Darüber hinaus ist die Thüga-Gruppe an
Erneuerbaren-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von knapp 5 Gigawatt
beteiligt - und gehört damit zu den führenden Ökostrom-Produzenten in
Deutschland.
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Dr. Detlef Hug
mailto:detlef.hug@thuega.de
Tel. +49 (0) 89-38197-1222
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