Brent über 111 US-Dollar:
Eskalation am Golf lässt Öl-Märkte zittern
Iran meldet den Beschuss eines US-Schiffes in der Straße von Hormus, Washington dementiert umgehend. Die Lage in der Meerenge wird immer brenzliger, und der Ölpreis zieht am Nachmittag kräftig an.
- Iran meldet Beschuss eines US-Schiffes in Hormus
- Ölpreis steigt deutlich, Brent über 111 bis 113 Dollar
- Iran definiert Hormus-Kontrollzone neu, USA warnen
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Der Preis für Brent-Öl ist am Montag zeitweise um rund 5 Prozent auf über 113 US-Dollar je Barrel gestiegen. Auslöser sind widersprüchliche Berichte über einen angeblichen Raketenangriff auf ein US-Kriegsschiff nahe der Straße von Hormus. Zwar dementierte das US-Zentralkommando einen Treffer, doch die Märkte reagierten sofort nervös: Brent notiert am frühen Nachmittag weiter über 111 US-Dollar, rund 2,5 Prozent im Plus.
Futures auf die großen US-Indizes rutschten ebenfalls ins Minus, der Dow Jones verliert vorbörslich rund ein halbes Prozent. Gold gibt deutlicher nach und liegt aktuell rund 1,6 Prozent im Minus bei 4572 US-Dollar.
Auslöser der Turbulenzen sind neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Laut iranischen Staatsmedien soll ein US-Schiff nahe dem Hafen Jask beschossen worden sein, nachdem es Warnungen ignoriert habe. Washington weist diese Darstellung zurück. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben bislang nicht. Allein die Schlagzeilen reichten aber aus, um Ölpreise und Aktienmärkte in Bewegung zu versetzen.
Parallel verschärft sich die Lage rund um die strategisch wichtige Meerenge weiter. Iran kündigte an, seine Kontrollzone in der Straße von Hormus neu zu definieren und den Schiffsverkehr stärker zu regulieren. Gleichzeitig warnte Teheran die USA vor einem Eindringen militärischer Einheiten und drohte mit einer "harten Reaktion".
US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, festsitzenden Handelsschiffen im Persischen Golf Geleitschutz zu gewähren. Die Mission unter dem Namen "Project Freedom" soll mit Zerstörern, Flugzeugen und Drohnen umgesetzt werden – offiziell als humanitäre Maßnahme. Beobachter sehen darin jedoch eine weitere Eskalationsstufe im Konflikt.
Die Straße von Hormus gilt als Nadelöhr des globalen Ölhandels: Rund ein Fünftel der weltweiten Lieferungen passiert diese Route. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte auf jede Störung. Bereits jetzt berichten Reedereien von eingeschränktem Verkehr und steigenden Risiken.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion