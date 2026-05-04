VW Sachsen in der Warteschleife: 10.000 Beschäftigte betroffen

VW Sachsen steckt in der Warteschleife: Die Integration in den Mutterkonzern verzögert sich.

Die Volkswagen-Mitarbeiter in Sachsen stehen vor der ungewissen Zukunft hinsichtlich der Integration in die Volkswagen AG, die ursprünglich für Ende des Jahres geplant war. Das Unternehmen teilte, wie die dpa berichtet, mit: "Aufgrund der notwendigen Umstellung zahlreicher Systeme innerhalb der Volkswagen AG kam es in den letzten Monaten zu Verzögerungen, sodass der Prozess länger dauern wird als ursprünglich geplant." Die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren drei Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden agiert derzeit als eigenständiges Unternehmen. Die Integration in den Mutterkonzern wurde jedoch tarifvertraglich vereinbart. Berichten zufolge wird derzeit an einer Lösung gearbeitet, die es den Beschäftigten in Sachsen ermöglichen würde, ab dem 1. Januar einen Arbeitsvertrag der Volkswagen AG zu erhalten. Rund 10.000 Beschäftigte sind betroffen.