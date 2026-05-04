Verzögerung bei Volkswagen
VW Sachsen in der Warteschleife: 10.000 Beschäftigte betroffen
VW Sachsen steckt in der Warteschleife: Die Integration in den Mutterkonzern verzögert sich.
- Integration von Volkswagen Sachsen verzögert
- Rund 10 000 Beschäftigte betroffen ab Januar
- Produktion in Zwickau und Dresden reduziert
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Die Volkswagen-Mitarbeiter in Sachsen stehen vor der ungewissen Zukunft hinsichtlich der Integration in die Volkswagen AG, die ursprünglich für Ende des Jahres geplant war. Das Unternehmen teilte, wie die dpa berichtet, mit: "Aufgrund der notwendigen Umstellung zahlreicher Systeme innerhalb der Volkswagen AG kam es in den letzten Monaten zu Verzögerungen, sodass der Prozess länger dauern wird als ursprünglich geplant."
Die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren drei Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden agiert derzeit als eigenständiges Unternehmen. Die Integration in den Mutterkonzern wurde jedoch tarifvertraglich vereinbart. Berichten zufolge wird derzeit an einer Lösung gearbeitet, die es den Beschäftigten in Sachsen ermöglichen würde, ab dem 1. Januar einen Arbeitsvertrag der Volkswagen AG zu erhalten. Rund 10.000 Beschäftigte sind betroffen.
Intensive Gespräche zwischen dem Unternehmen und den Arbeitnehmervertretern laufen bereits. Der Aufsichtsrat der Volkswagen Sachsen sollte sich am Montag ebenfalls mit der Situation befassen. Die Verzögerungen werden laut VW keine wesentlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiter in Sachsen haben. Sie seien hinsichtlich der Tarifverträge bereits mit ihren Kollegen an den westdeutschen Standorten gleichgestellt. Dies gelte sowohl für die Vergütung als auch für die 35-Stunden-Woche.
Der Automobilhersteller Volkswagen kämpft mit Überkapazitäten in seinen deutschen Werken und baut bundesweit 35.000 Stellen bei seiner Kernmarke ab. Auch die Standorte in Sachsen sind betroffen. So wurde beispielsweise die Fahrzeugproduktion im Transparentwerk Dresden eingestellt. Im Elektrofahrzeugwerk Zwickau läuft die Produktion nur noch im Zweischichtbetrieb, und bestimmte Modelle sollen an andere Standorte verlagert werden.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 84,62EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.