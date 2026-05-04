🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Verzögerung bei Volkswagen

    1285 Aufrufe 1285 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW Sachsen in der Warteschleife: 10.000 Beschäftigte betroffen

    VW Sachsen steckt in der Warteschleife: Die Integration in den Mutterkonzern verzögert sich.

    Für Sie zusammengefasst
    Verzögerung bei Volkswagen - VW Sachsen in der Warteschleife: 10.000 Beschäftigte betroffen
    Foto: picture alliance/dpa | Jan Woitas

    Die Volkswagen-Mitarbeiter in Sachsen stehen vor der ungewissen Zukunft hinsichtlich der Integration in die Volkswagen AG, die ursprünglich für Ende des Jahres geplant war. Das Unternehmen teilte, wie die dpa berichtet, mit: "Aufgrund der notwendigen Umstellung zahlreicher Systeme innerhalb der Volkswagen AG kam es in den letzten Monaten zu Verzögerungen, sodass der Prozess länger dauern wird als ursprünglich geplant."

    Die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren drei Standorten in Zwickau, Chemnitz und Dresden agiert derzeit als eigenständiges Unternehmen. Die Integration in den Mutterkonzern wurde jedoch tarifvertraglich vereinbart. Berichten zufolge wird derzeit an einer Lösung gearbeitet, die es den Beschäftigten in Sachsen ermöglichen würde, ab dem 1. Januar einen Arbeitsvertrag der Volkswagen AG zu erhalten. Rund 10.000 Beschäftigte sind betroffen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    78,37€
    Basispreis
    0,56
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    91,67€
    Basispreis
    0,80
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Volkswagen (VW) Vz

    -3,22 %
    -2,80 %
    -3,06 %
    -17,17 %
    -12,36 %
    -32,40 %
    -61,62 %
    -31,21 %
    +1.741,11 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Intensive Gespräche zwischen dem Unternehmen und den Arbeitnehmervertretern laufen bereits. Der Aufsichtsrat der Volkswagen Sachsen sollte sich am Montag ebenfalls mit der Situation befassen. Die Verzögerungen werden laut VW keine wesentlichen Auswirkungen auf die Mitarbeiter in Sachsen haben. Sie seien hinsichtlich der Tarifverträge bereits mit ihren Kollegen an den westdeutschen Standorten gleichgestellt. Dies gelte sowohl für die Vergütung als auch für die 35-Stunden-Woche.  

    Der Automobilhersteller Volkswagen kämpft mit Überkapazitäten in seinen deutschen Werken und baut bundesweit 35.000 Stellen bei seiner Kernmarke ab. Auch die Standorte in Sachsen sind betroffen. So wurde beispielsweise die Fahrzeugproduktion im Transparentwerk Dresden eingestellt. Im Elektrofahrzeugwerk Zwickau läuft die Produktion nur noch im Zweischichtbetrieb, und bestimmte Modelle sollen an andere Standorte verlagert werden.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,11 % und einem Kurs von 84,62EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:10 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verzögerung bei Volkswagen VW Sachsen in der Warteschleife: 10.000 Beschäftigte betroffen VW Sachsen steckt in der Warteschleife: Die Integration in den Mutterkonzern verzögert sich.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     