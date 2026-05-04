Hauptversammlung in Omaha
Berkshire Hathaway: Was macht Greg Abel mit Warren Buffetts Erbe?
Es war die erste Hauptversammlung von Berkshire, die Greg Abel als neuer CEO führt. Die Geschäfte laufen gut. Aber was sagt der Altmeister Warren Buffett dazu?
- Warren Buffett bestätigt Greg Abel als CEO
- Starkes Q1 mit 11,3 Mrd operativem Gewinn
- Kaufen wenn niemand ans Telefon geht rät Buffett
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"Die Welt ist voller Menschen, die einem Dinge anbieten, die man tun kann. Die Kunst besteht darin, die wirklich lohnenswerten Dinge zu finden", sagte Warren Buffett, Vorsitzender von Berkshire Hathaway am Samstag auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway am Samstag.
Buffett ist nach wie vor in die Investitionsentscheidungen des Unternehmens involviert. Der Blick richtete sich aber auf Greg Abel, dem neuen CEO Berkshire.
Gleich zu Beginn der Versammlung von Berkshire Hathaway bekräftigte Chairman Warren Buffett seine Unterstützung für Greg Abel und sagte, seine Entscheidung, Abel zum CEO zu ernennen, sei "die richtige Entscheidung" gewesen.
Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal ein operatives Ergebnis von 11,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, was vor allem auf einen Anstieg des Versicherungsgewinns von 29 Prozent zurückzuführen ist.
Die liquiden Mittel wuchsen weiter, im Vergleich zum Vorquartal um 6,5 Prozent auf 397,4 Milliarden US-Dollar. Im Berichtszeitraum kaufte Berkshire eigene Aktien im Wert von 234,2 Millionen US-Dollar zurück.
Buffett meint dazu: "Man sollte einkaufen, wenn niemand mehr ans Telefon geht“, sagte er. „Wenn die Märkte zusammenbrechen, geht niemand mehr ans Telefon." Danach sieht es derzeit noch nicht aus.
In den vergangenen Sitzungen spielte immer Warren Buffett die Hauptrolle, der viel aus seiner Lebens- und Invementerfahrung erzählte. Dem steht heute ein Greg Abel gegenüber, der seine Führungskräfte mit auf die Bühne nimmt und einen analytischen Vortrag über Berkshire Geschäftsfelder hält.
Berkshire wird weiterhin ein erfolgreiches Unternehmen sein; aber ein anderes als früher.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 406,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.