Berkshire Hathaway: Was macht Greg Abel mit Warren Buffetts Erbe?

Buffett ist nach wie vor in die Investitionsentscheidungen des Unternehmens involviert. Der Blick richtete sich aber auf Greg Abel, dem neuen CEO Berkshire.

"Die Welt ist voller Menschen, die einem Dinge anbieten, die man tun kann. Die Kunst besteht darin, die wirklich lohnenswerten Dinge zu finden", sagte Warren Buffett, Vorsitzender von Berkshire Hathaway am Samstag auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway am Samstag.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Gleich zu Beginn der Versammlung von Berkshire Hathaway bekräftigte Chairman Warren Buffett seine Unterstützung für Greg Abel und sagte, seine Entscheidung, Abel zum CEO zu ernennen, sei "die richtige Entscheidung" gewesen.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Das Unternehmen erzielte im ersten Quartal ein operatives Ergebnis von 11,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, was vor allem auf einen Anstieg des Versicherungsgewinns von 29 Prozent zurückzuführen ist.

Die liquiden Mittel wuchsen weiter, im Vergleich zum Vorquartal um 6,5 Prozent auf 397,4 Milliarden US-Dollar. Im Berichtszeitraum kaufte Berkshire eigene Aktien im Wert von 234,2 Millionen US-Dollar zurück.

Buffett meint dazu: "Man sollte einkaufen, wenn niemand mehr ans Telefon geht“, sagte er. „Wenn die Märkte zusammenbrechen, geht niemand mehr ans Telefon." Danach sieht es derzeit noch nicht aus.

In den vergangenen Sitzungen spielte immer Warren Buffett die Hauptrolle, der viel aus seiner Lebens- und Invementerfahrung erzählte. Dem steht heute ein Greg Abel gegenüber, der seine Führungskräfte mit auf die Bühne nimmt und einen analytischen Vortrag über Berkshire Geschäftsfelder hält.

Berkshire wird weiterhin ein erfolgreiches Unternehmen sein; aber ein anderes als früher.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,59 % und einem Kurs von 406,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 426,62 $ , was einem Rückgang von -9,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet! Jetzt Report kostenlos herunterladen!