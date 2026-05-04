Norwegian Cruise Line Aktie verliert deutlich an Wert - 04.05.2026

Die Norwegian Cruise Line Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,94 % auf 15,096€. Damit verliert die Aktie -0,954 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Norwegian Cruise Line (NCLH) betreibt Kreuzfahrten im Premium- und Contemporary-Segment, Fokus auf Freestyle Cruising ohne feste Essenszeiten. Hauptprodukte: Kreuzfahrten in Karibik, Europa, Alaska u.a., inkl. Bordgastronomie, Entertainment, Landausflüge. Marktstellung: Top-3 weltweit. Wichtige Konkurrenten: Carnival, Royal Caribbean, MSC. USP: kleinere Schiffe, flexible Konzepte, starke Position im Premium-Massenmarkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Norwegian Cruise Line abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -22,57 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -7,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,58 %. Im Jahr 2026 gab es für Norwegian Cruise Line bisher ein Minus von -22,83 %.

Während Norwegian Cruise Line deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,10 %.

Norwegian Cruise Line Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,17 % 1 Monat -11,58 % 3 Monate -22,57 % 1 Jahr -4,12 %

Informationen zur Norwegian Cruise Line Aktie

Stand: 04.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 425 Mio. Norwegian Cruise Line Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,48 Mrd.EUR € wert.

Zwar steigt der Umsatz bei der Norwegian Cruise Line. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Strategische Umstellungen müssen sich noch auszahlen und drücken erstmal die Prognose.

MIAMI, May 04, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) - Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH) (together with NCL Corporation Ltd. (“NCLC”), “Norwegian Cruise Line Holdings”, “Norwegian”, “NCLH” or the “Company”) today reported financial results for the …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Walt Disney, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,43 %.

Norwegian Cruise Line Aktie jetzt kaufen?

Ob die Norwegian Cruise Line Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Norwegian Cruise Line Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.