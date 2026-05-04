Börsen Update Europa - 04.05. - TecDAX stark +1,18 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:40) bei 30.760,12 PKT und steigt um +0,93 %. Top-Werte: Wacker Chemie +4,76 %, AIXTRON +4,62 %, Lanxess +4,40 % Flop-Werte: Aroundtown -3,66 %, Talanx -2,88 %, LEG Immobilien -2,68 %

Der DAX bewegt sich bei 24.270,35 PKT und fällt um -0,11 %. Top-Werte: Rheinmetall +3,19 %, Brenntag +2,22 %, SAP +2,00 % Flop-Werte: Continental -4,95 %, RWE -3,15 %, Allianz -2,45 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:40) bei 3.736,81 PKT und steigt um +1,18 %.

Top-Werte: TeamViewer +5,92 %, Evotec +5,69 %, Kontron +5,57 %

Flop-Werte: ATOSS Software -1,76 %, Deutsche Telekom -1,71 %, Qiagen -1,14 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:47) bei 5.822,48 PKT und fällt um -1,03 %.

Top-Werte: Rheinmetall +3,19 %, SAP +2,00 %, Adyen Parts Sociales +1,60 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,71 %, BBVA -3,23 %, DANONE -2,80 %

Der ATX bewegt sich bei 5.804,14 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,67 %, Lenzing +2,69 %, Andritz +1,73 %

Flop-Werte: Palfinger -1,99 %, Erste Group Bank -1,85 %, Verbund Akt.(A) -1,72 %

Der SMI bewegt sich bei 13.060,53 PKT und fällt um -0,85 %.

Top-Werte: Logitech International +2,69 %, Partners Group Holding +2,25 %, ABB +0,75 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,04 %, Swiss Life Holding -1,59 %, Novartis -1,25 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.046,16 PKT und fällt um -1,02 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,17 %, Stellantis +1,49 %, Airbus +1,36 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -3,71 %, Eurofins Scientific -3,04 %, DANONE -2,80 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 3.067,62 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: ABB +0,75 %, Securitas Shs(B) +0,21 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,11 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -2,35 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,72 %, Volvo Registered (B) -1,35 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.500,00 PKT und gewinnt bisher +0,92 %.

Top-Werte: Viohalco +4,10 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +2,51 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,12 %

Flop-Werte: Jumbo -3,00 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,88 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,53 %