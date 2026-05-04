Tick Trading Software: EBIT steigt überproportional

Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die tick Trading Software AG im Geschäftsjahr 2024/25 (per 30.9.) einen Umsatzanstieg um über 9 Prozent auf 9,15 Mio. Euro verbucht und dabei von einem stabilen Kerngeschäft profitiert. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei das operative Ergebnis (EBIT) aufgrund von stark einsetzenden Skaleneffekten deutlich überproportional um 70,2 Prozent auf 3,03 Mio. Euro (GJ 2023/24: 1,78 Mio. Euro) gesteigert worden. Gleichzeitig habe sich die EBIT-Marge deutlich auf 33,1 Prozent (GJ 2023/24: 21,2 Prozent) erhöht. Auf Nettoebene sei zudem eine dynamische Ertragsverbesserung um 67,5 Prozent auf 2,11 Mio. Euro (GJ 2023/24: 1,26 Mio. Euro) erzielt worden. Damit habe das Unternehmen die zuvor erhöhte Guidance deutlich übertroffen. Kürzlich sei zudem der angepasste Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich angehoben worden. Demnach erwarte das Management nun einen Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 0,80 bis 1,20 Mio. Euro (zuvor: 0,60 bis 0,90 Mio. Euro). Die angehobene Ergebnisprognose resultiere laut GBC aus dem positiven Anlauf des neuen Consulting-Geschäftsbereichs, der bereits kurz nach dem Start mehrere Projekte gewonnen habe. Insgesamt solle tick TS nach der im aktuellen Geschäftsjahr stattfindenden Transformationsphase, die v.a. durch eine angestoßene Verbreiterung des Leistungsangebots, Umsatzmixes und Kundenstamms gekennzeichnet sei, ab dem Geschäftsjahr 2026/27 in den Wachstumsmodus zurückkehren. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 14,60 (zuvor: 17,55 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.05.2026, 13:50 Uhr)



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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.05.2026 um 09:17 Uhr fertiggestellt und am 04.05.2026 um 11:00 Uhr erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4800bbdc0bee71dccb704015139ef099

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.







Rating: Kauf

Analyst: Cosmin Filker

Kursziel: 14,60 EUR

