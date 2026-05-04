Borussia Dortmund veröffentlicht Q3-Zahlen 2025/2026 – Das Wichtigste auf einen Blick
Die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal 2025/2026 zeigen ein gemischtes Bild: gestiegene Transferergebnisse stehen rückläufigen Umsätzen und einem deutlich niedrigeren Konzernergebnis gegenüber.
Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
- Kumuliertes Konzernergebnis (01.07.2025–31.03.2026): Konzernergebnis nach Steuern EUR 5,9 Mio. (Vj. EUR 12,9 Mio.), EBT EUR 9,0 Mio. (Vj. EUR 14,5 Mio.); Rückgang maßgeblich durch das Ausscheiden aus den Play‑Offs der UEFA Champions League.
- Kumulierte Konzernumsatzerlöse sanken um EUR 21,9 Mio. (−5,6 %) auf EUR 371,4 Mio.; wesentliche Erlöspositionen: Spielbetrieb EUR 44,4 Mio., Werbung EUR 114,9 Mio., TV‑Vermarktung EUR 151,4 Mio., Merchandising EUR 28,9 Mio., Conference/Catering/Sonstiges EUR 31,8 Mio.
- Bruttokonzerngesamtleistung (Umsatzerlöse zzgl. realisierter Brutto‑Transferentgelte) EUR 443,9 Mio. (Vj. EUR 453,9 Mio.); Ergebnis aus Transfergeschäften deutlich gestiegen auf EUR 55,1 Mio. (Vj. EUR 34,8 Mio., +EUR 20,3 Mio.).
- Operatives Ergebnis (EBITDA) der ersten drei Quartale EUR 94,1 Mio. (Vj. EUR 88,3 Mio.); kumulierter Personalaufwand reduziert auf EUR 197,6 Mio., Abschreibungen gestiegen auf EUR 84,6 Mio.
- Vorläufiges Q3‑Ergebnis (01.01.2026–31.03.2026): Konzernergebnis nach Steuern EUR −12,8 Mio. (Vq. EUR 5,2 Mio.), EBT EUR −14,2 Mio. (Vq. EUR 5,7 Mio.); Q3‑Umsatzerlöse EUR 124,9 Mio. (−16,1 %, Vq. EUR 148,8 Mio.), Transferergebnis nur EUR 0,2 Mio. (Vq. EUR 12,6 Mio.), EBITDA Q3 EUR 12,4 Mio. (Vq. EUR 29,6 Mio.).
- Angaben sind vorläufige, nach IFRS ermittelte Kennzahlen; die vollständige Quartalsmitteilung Q3 2025/2026 steht ab 15. Mai 2026 unter https://aktie.bvb.de (Rubrik Publikationen) zum Download bereit.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung – Q3 Geschäftsjahr 2025/2026, bei Borussia Dortmund ist am 15.05.2026.
Der Kurs von Borussia Dortmund lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,1625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,63 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,1300EUR das entspricht einem Minus von -1,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.197,92PKT (+1,78 %).
-3,45 %
-4,66 %
+4,24 %
-1,08 %
-4,77 %
-26,13 %
-44,48 %
-18,29 %
-69,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte