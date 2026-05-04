JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 400 auf 445 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine hohe Nachfrage, begrenzte Kapazitäten und höhere Komponentenpreise dürften die Investitionen in KI-Infrastruktur weiter hochhalten, schrieb Analyst Brent Thill in einem am Montag vorliegenden "Mega-Cloud-Update". Seine Prognose für Hyperscaler, also von Betreibern riesiger Cloud-Rechenzentren, die auch Meta und Oracle mit einbezieht, liege für 2026 nun bei etwa 770 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 12:21 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 330,6EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Brent Thill

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 445

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 445,00 $ , was eine Steigerung von +15,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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