Diese Übernahme soll Hubbell zum Gewinner des KI-Booms machen

Der Kaufpreis entspricht laut Unternehmensangaben etwa dem 15,5-Fachen des erwarteten EBITDA 2026. NSI soll 2026 rund 570 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen. Hubbell erwartet, dass die Übernahme bereits 2026 positiv zum bereinigten Gewinn je Aktie beiträgt.

Der Elektrogerätehersteller Hubbell gab am Montag bekannt, eine Vereinbarung zur Übernahme des Konkurrenten NSI Industries, einem Portfoliounternehmen von Sentinel Capital Partners, für 3 Milliarden US-Dollar getroffen zu haben. Der Deal kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Bau von KI-gestützten Rechenzentren rasant zunimmt und die Ausgaben der Energieversorger für die Modernisierung der Stromnetze und die Sanierung veralteter Infrastrukturen die Nachfrage nach elektrischen Bauteilen ankurbeln.

Hubbell-CEO Gerben Bakker sagte diesbezüglich in einer Erklärung: "Da die Elektrifizierung als Megatrend in den kommenden Jahren ein attraktives Wachstum in der gesamten Elektroindustrie vorantreiben wird, bietet NSI hochgradig komplementäre Produkte an." Hubbell übertraf letzte Woche die Erwartungen für das Ergebnis des ersten Quartals und hob seine Gewinnprognose für 2026 an, in der Hoffnung auf eine starke Nachfrage nach seinen Produkten, die in Rechenzentren und Energieprojekten eingesetzt werden.

Hubbell gab an, die Transaktion, deren Abschluss für Mitte 2026 erwartet wird, mit vorhandenen liquiden Mitteln und Fremdkapital zu finanzieren und hat eine vollständig zugesagte Brückenfinanzierung von der JPMorgan Chase Bank, der Bank of America und der HSBC Bank USA erhalten.

Hubbell kauft sich mit NSI gezielt tiefer in den Boom rund um Elektrifizierung, Rechenzentren, Stromnetze und industrielle Infrastruktur ein. Strategisch passt die Übernahme in eine Phase, in der Hubbell ohnehin Rückenwind hat. Im ersten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 11 Prozent, organisch um 8,2 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 16 Prozent auf 3,93 US-Dollar zu. Gleichzeitig hob Hubbell die Prognose für 2026 auf 19,30 bis 19,85 US-Dollar bereinigten Gewinn je Aktie an.

Besonders stark läuft derzeit das Geschäft mit Strominfrastruktur und Rechenzentren. Hubbell selbst verweist auf starkes Wachstum bei Grid Infrastructure, getrieben durch steigenden Strombedarf, Investitionen in Übertragung, Umspannwerke und alternde Verteilnetze. Im Segment Electrical Solutions nennt das Unternehmen ausdrücklich starke Nachfrage aus Datacenter- und Light-Industrial-Märkten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Hubbell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 437,1EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:46 Uhr) gehandelt.