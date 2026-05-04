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    Salzgitter darf Hüttenwerke Krupp Mannesmann übernehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt Salzgitter Übernahme von HKM
    • Zwei Hochöfen stillgelegt, EAF ersetzt sie
    • Belegschaft von 3.000 auf rund 1.000 reduziert
    Salzgitter darf Hüttenwerke Krupp Mannesmann übernehmen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - Salzgitter darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg vollständig übernehmen. Angesichts der begrenzten Auswirkungen auf die Marktstruktur werfe die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit.

    Der Stahlkonzern Salzgitter hatte sich im Februar mit Thyssenkrupp Steel auf den Kauf der bislang von Thyssenkrupp gehaltenen Anteile (50 Prozent) geeinigt. Salzgitter hielt zuvor bereits 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Der dritte Gesellschafter Vallourec hatte sich damals schon zustimmend geäußert.

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    Mit der Übernahme will Salzgitter das Duisburger Werk in seinen Konzernumbau hin zur CO2-armen Stahlerzeugung einbinden. Dafür sollen zwei Hochöfen stillgelegt und durch einen Elektrolichtbogenofen ersetzt werden. Salzgitter plant zudem, die Belegschaft von 3.000 auf rund 1.000 Beschäftigte zu verkleinern./tre/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 48,22 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +17,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,26 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,50 %/-10,45 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf das Aus der Gespräche mit Jindal und die Entscheidung, die Stahlsparte vorerst zu behalten. Diskutiert werden Folgen für Kurs und Bewertung, positive mittelfristige Perspektiven durch höhere HRC-Preise, Zölle und Restrukturierung, ein erhöhtes Kursziel, hohe Volatilität und kurzfristige Rücksetzer, aber Chancen auf neue Höchstkurse langfristig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

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    dpa-AFX
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