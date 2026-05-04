Salzgitter darf Hüttenwerke Krupp Mannesmann übernehmen
- EU genehmigt Salzgitter Übernahme von HKM
- Zwei Hochöfen stillgelegt, EAF ersetzt sie
- Belegschaft von 3.000 auf rund 1.000 reduziert
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Salzgitter darf nach einer Entscheidung der EU-Kommission die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg vollständig übernehmen. Angesichts der begrenzten Auswirkungen auf die Marktstruktur werfe die Übernahme keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit.
Der Stahlkonzern Salzgitter hatte sich im Februar mit Thyssenkrupp Steel auf den Kauf der bislang von Thyssenkrupp gehaltenen Anteile (50 Prozent) geeinigt. Salzgitter hielt zuvor bereits 30 Prozent an dem Gemeinschaftsunternehmen. Der dritte Gesellschafter Vallourec hatte sich damals schon zustimmend geäußert.
Mit der Übernahme will Salzgitter das Duisburger Werk in seinen Konzernumbau hin zur CO2-armen Stahlerzeugung einbinden. Dafür sollen zwei Hochöfen stillgelegt und durch einen Elektrolichtbogenofen ersetzt werden. Salzgitter plant zudem, die Belegschaft von 3.000 auf rund 1.000 Beschäftigte zu verkleinern./tre/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 48,22 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +17,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,31 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,26 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,50 %/-10,45 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.
Nun, die Anleger scheinen etwas schwach aus dem Bett gekommen zu sein. Aber scheinbar haben sie es doch noch geschnallt was die aktuelle Nachrichtenlage für die Zukunft bedeuten wird. Für mich bedeutet dies: "Aktuell kein Stück aus der Hand geben"! Ich denke dass das Jahr noch so manch freudige Überraschungen bringen wird Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Ich sehe dies auch so.