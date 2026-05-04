Salzgitter darf Hüttenwerke Krupp Mannesmann übernehmen

Mit der Übernahme will Salzgitter das Duisburger Werk in seinen Konzernumbau hin zur CO2-armen Stahlerzeugung einbinden. Dafür sollen zwei Hochöfen stillgelegt und durch einen Elektrolichtbogenofen ersetzt werden. Salzgitter plant zudem, die Belegschaft von 3.000 auf rund 1.000 Beschäftigte zu verkleinern./tre/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 48,22 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +17,94 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +32,31 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,26 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -0,50 %/-10,45 % bedeutet.