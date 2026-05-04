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Deutsche Lufthansa Aktie steigt auf 7,5740€ - 04.05.2026
Am 04.05.2026 ist die Deutsche Lufthansa Aktie, bisher, um +3,33 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Lufthansa Aktie.
Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.
Wie hat sich die Deutsche Lufthansa-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Deutsche Lufthansa. Mit einer Performance von +3,33 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +3,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 7,5740€, mit einem Plus von +3,33 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,88 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,54 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,96 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Deutsche Lufthansa um -11,26 % verloren.
Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,54 %
|1 Monat
|-0,96 %
|3 Monate
|-16,88 %
|1 Jahr
|+13,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale oder technische Aspekte der Lufthansa-Aktie. Charttechnisch drückt Ölpreis-Druck; der Bruch der 50- und 200-Tage-Linien wird diskutiert. Fundamentale Impulse sind Q1‑Zahlen, Kosten-/Netz-Optimierung (Streichungen/Restrukturierung) sowie das BBB‑Rating mit stabilem Ausblick. Analysten nennen Kursziele um 11,3–11,8 €, während operative Risiken (Streiks, Streckenkürzungen) bestehen.
Zur Deutsche Lufthansa Diskussion
Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,08 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,54 %. easyJet notiert im Plus, mit +0,56 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -0,27 %.
Deutsche Lufthansa Aktie jetzt kaufen?
Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.