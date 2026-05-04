🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    Besonders beachtet!

    629 Aufrufe 629 0 Kommentare 0 Kommentare

    Allianz - Aktie zeigt Schwäche - 04.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Allianz Aktie bisher Verluste von -2,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Allianz Aktie.

    Besonders beachtet! - Allianz - Aktie zeigt Schwäche - 04.05.2026
    Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com

    Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

    Allianz Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.05.2026

    Die Allianz Aktie notiert aktuell bei 378,50 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -9,80  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute bei der Allianz Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    354,79€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 14,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    415,55€
    Basispreis
    3,82
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Allianz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,83 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Allianz auf -0,64 %.

    Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,01 %
    1 Monat +5,64 %
    3 Monate +1,83 %
    1 Jahr +4,99 %
    Stand: 04.05.2026, 14:17 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Allianz-Aktie, vorrangig Kursentwicklung und Dividendenstrategie. Kernpunkte: Ex-Dividende-Niveau um rund 390 Euro, Überlegungen zu Nachkäufen bei etwa 380 Euro, und Kursziele um 400 Euro. Dividenden-Reinvestitionen (ca. ein Drittel) versus Cash-Optionen werden diskutiert. Hinweise auf Fondsakteure wie Amundi fließen ein; technische/valuation-bezogene Perspektiven stehen im Fokus.

    Zur Allianz Diskussion

    Informationen zur Allianz Aktie

    Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,40 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 04.05. - TecDAX stark +1,18 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum …

    Allianz vor wichtiger Bewährungsprobe


    Die Allianz-Aktie stand zuletzt im Spannungsfeld zwischen Erholung und Konsolidierung. Im Fokus steht nun, ob die laufende Stabilisierung weiter Bestand hat.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Allianz

    Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. AXA notiert im Minus, mit -2,43 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -1,09 %. Zurich Insurance Group verliert -1,03 %

    Allianz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Allianz

    -2,09 %
    -3,01 %
    +5,64 %
    +1,83 %
    +4,99 %
    +74,23 %
    +77,00 %
    +156,19 %
    +266,65 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400
    Allianz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Allianz - Aktie zeigt Schwäche - 04.05.2026 Am heutigen Handelstag muss die Allianz Aktie bisher Verluste von -2,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Allianz Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     