Allianz - Aktie zeigt Schwäche - 04.05.2026

Die Allianz Aktie notiert aktuell bei 378,50€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -9,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,01 %, geht es heute bei der Allianz Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allianz ist einer der weltweit größten Versicherer und Asset Manager. Kerngeschäft: Schaden-/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung, Industrieversicherung (Allianz Commercial) sowie Vermögensverwaltung (Allianz Global Investors, PIMCO). Starke Marktstellung in Europa, global präsent. Wichtige Konkurrenten: AXA, Zurich, Generali, Munich Re. Stärken: Markenpower, Skaleneffekte, breite Produktpalette, starke Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl die Allianz Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,83 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Allianz auf -0,64 %.

Allianz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,01 % 1 Monat +5,64 % 3 Monate +1,83 % 1 Jahr +4,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Allianz Aktie

Stand: 04.05.2026, 14:17 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Allianz-Aktie, vorrangig Kursentwicklung und Dividendenstrategie. Kernpunkte: Ex-Dividende-Niveau um rund 390 Euro, Überlegungen zu Nachkäufen bei etwa 380 Euro, und Kursziele um 400 Euro. Dividenden-Reinvestitionen (ca. ein Drittel) versus Cash-Optionen werden diskutiert. Hinweise auf Fondsakteure wie Amundi fließen ein; technische/valuation-bezogene Perspektiven stehen im Fokus.

Informationen zur Allianz Aktie

Es gibt 386 Mio. Allianz Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,40 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz auf "Underweight" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Claudia Gaspari gab in einer am Montag vorliegenden Studie einen Ausblick auf die Berichtssaison der Versicherer zum …

Die Allianz-Aktie stand zuletzt im Spannungsfeld zwischen Erholung und Konsolidierung. Im Fokus steht nun, ob die laufende Stabilisierung weiter Bestand hat.

So schlagen sich die Wettbewerber von Allianz

Assicurazioni Generali, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,78 %. AXA notiert im Minus, mit -2,43 %. Münchener Rück notiert im Minus, mit -1,09 %. Zurich Insurance Group verliert -1,03 %

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Ob die Allianz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Allianz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.