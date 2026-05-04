Jedes Land braucht eine Risiko-Strategie

NIKOSIA (dpa-AFX) - EU-Staaten sollen Landwirte besser gegen Risiken wie Klimawandel, Marktschwankungen und geopolitische Entwicklungen absichern. Die EU-Kommission erwarte von jedem einzelnen Staat eine konkrete Strategie, sagte der Landwirtschaftskommissar der Europäischen Union, Christophe Hansen, nach Beratungen mit den europäischen Agrarministern in Zypern. Diese sollen im Rahmen der nächsten Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) vorgelegt werden. Zudem müssten Risiken bei landwirtschaftlichen Entscheidungen berücksichtigt werden.

Bei dem informellen Treffen tauschten sich die Politiker über die Lage in der Landwirtschaft aus; rechtlich verbindliche Beschlüsse konnten dort nicht gefasst werden.