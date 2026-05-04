Borussia Dortmund mit Verlust im dritten Quartal - Aktie gibt nach

Die vollständigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal will Borussia Dortmund am 15. Mai veröffentlichen./err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,24 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,57 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+62,60 % bedeutet.