Borussia Dortmund mit Verlust im dritten Quartal - Aktie gibt nach
- Konzernergebnis nach Steuern mit 12,8 Mio Minus
- Konzernumsatz um 16,1 Prozent auf 124,9 Mio gesunken
- Ebitda von 29,6 auf 12,4 Mio im dritten Quartal gesunken
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat im dritten Geschäftsquartal bis Ende März einen Verlust eingefahren. Beim Konzernergebnis nach Steuern wurde auf Basis vorläufiger Zahlen ein Minus von 12,8 Millionen Euro verbucht - nach einem Gewinn von 5,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der Fußballbundesligist am Montag in Dortmund mitteilte. Der Konzernumsatz fiel um 16,1 Prozent auf 124,9 Millionen Euro. Beim operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Rückgang von 29,6 auf 12,4 Millionen Euro verzeichnet. Die Aktie des im SDax gelisteten Unternehmens gab zuletzt um 1,3 Prozent nach.
Das Ergebnis aus Transfergeschäften sank deutlich von 12,6 auf 0,2 Millionen. Der Personalaufwand verringerte sich von 81 auf 68,3 Millionen Euro.
Die vollständigen Zahlen für das dritte Geschäftsquartal will Borussia Dortmund am 15. Mai veröffentlichen./err/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,30 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,57 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,60 %/+62,60 % bedeutet.
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nur manchmal? 🙄
Grad die Zusammenfassung auf WDR gesehen.
Der Bayern Vergleich hinkt in dem Fall.
Eigentlich spielt man 1x die Woche und kann sagen
wer ihm Training gas gibt spielt.
Wie butch gesagt hat, Unterhaltungswert fehlt und zusätzlich verliert man dann noch...