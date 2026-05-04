🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Smart-Store-Kette Tante Enso will 36 Tegut-Filialen kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tante Enso plant Übernahme von bis zu 36 Tegut
    • 36 betroffene Standorte in Thüringen Hessen Bayern
    • Mitarbeiter bekommen durch Tante Enso Perspektive
    Smart-Store-Kette Tante Enso will 36 Tegut-Filialen kaufen
    Foto: Siarhei - 356130783

    FULDA/BREMEN (dpa-AFX) - Die Smart-Store-Kette Tante Enso möchte bis zu 36 Tegut-Supermärkte übernehmen. Das teilte das Unternehmen nach Gesprächen mit dem Mutterkonzern, der Genossenschaft Migros Zürich, mit. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt.

    Die 36 betroffenen Standorte befinden sich den Angaben zufolge in Thüringen, Hessen und Bayern. Eine Liste soll im Laufe dieser Woche veröffentlicht werden. Die Läden sollten laut Mitteilung schrittweise in das Tante-Enso-Konzept überführt werden, wenn der Kauf zustande kommt.

    "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mit viel Engagement diese Märkte betrieben und bekommen durch Tante Enso eine Perspektive für ihre weitere Zukunft", sagte Thomas Gutberlet, Geschäftsführer und Gesellschafter von Tante Enso. Er war bis 2024 Geschäftsführer von Tegut.

    Edeka und Rewe wollen ebenfalls Tegut-Filialen

    Der Handelskonzern Migros hatte im März angekündigt, Tegut verkaufen zu wollen. Rund 200 Supermärkte der Kette will der Lebensmitteleinzelhändler Edeka übernehmen. Die Rewe-Gruppe möchte bis zu 40 Tegut-Filialen kaufen. Auch Aldi Nord interessiert sich für einzelne Standorte. Die Transaktionen bedürfen ebenfalls der Zustimmung der Wettbewerbshüter. Die Marke Tegut soll aufgegeben werden. Unklar ist, wie viele Märkte bestehen bleiben.

    Das Unternehmen Tante Enso mit Sitz in Bremen betreibt deutschlandweit knapp 90 halbautomatisierte Mini-Supermärkte - vor allem im ländlichen Raum. Das Konzept ist hybrid angelegt. Die Märkte sind rund um die Uhr geöffnet, nur zu bestimmten Zeiten ist Personal vor Ort.

    Tegut wurde 1947 in Fulda gegründet. Anfang 2013 übernahm Migros die Kette, die in sechs Bundesländern vertreten ist. Die meisten Märkte befinden sich in Hessen. Laut Migros gibt es etwa 340 Tegut-Filialen, inklusive der 40 "Teo"-Minimärkte. Knapp 7.500 Menschen sind bei Tegut beschäftigt./cr/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Smart-Store-Kette Tante Enso will 36 Tegut-Filialen kaufen Die Smart-Store-Kette Tante Enso möchte bis zu 36 Tegut-Supermärkte übernehmen. Das teilte das Unternehmen nach Gesprächen mit dem Mutterkonzern, der Genossenschaft Migros Zürich, mit. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     