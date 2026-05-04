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Carl Zeiss Meditec Aktie überzeugt mit Kursplus - 04.05.2026
Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher um +3,01 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.
Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.
Carl Zeiss Meditec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.05.2026
Die Carl Zeiss Meditec Aktie notiert aktuell bei 27,34€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,01 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +5,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,34€, mit einem Plus von +3,01 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -2,97 %.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,12 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,12 % verloren.
Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,58 %
|1 Monat
|+7,12 %
|3 Monate
|-2,97 %
|1 Jahr
|-55,18 %
Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,47 %.
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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.