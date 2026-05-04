Amazon Aktie heute im Plus (229,65€) - 04.05.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Amazon. Mit einer Performance von +1,68 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Amazon Aktie. Nach einem Plus von +0,42 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 229,65€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amazon ist ein globaler E‑Commerce- und Cloud-Konzern. Kerngeschäft: Online-Marktplatz, Logistik, Prime-Ökosystem; AWS als führender Cloud-Anbieter. Starke Marktstellung durch Skaleneffekte, Daten, eigene Marken und Infrastruktur. Wichtige Konkurrenten: Walmart, Alibaba, Microsoft, Google. USP: integriertes Ökosystem aus Handel, Cloud, Streaming und Logistik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Amazon einen Gewinn von +14,19 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Amazon Aktie damit um +2,60 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,69 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Amazon +16,71 % gewonnen.

Amazon Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,60 % 1 Monat +25,69 % 3 Monate +14,19 % 1 Jahr +39,38 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Amazon Aktie

Stand: 04.05.2026, 14:46 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Q1‑Bilanz und das beschleunigte AWS‑Wachstum sowie um den KI‑Aufschwung; zugleich wird intensiv über die enormen KI‑/CapEx‑Ausgaben (Chips, Robotik, Leo‑Satelliten) und deren Belastung des Free Cash Flow und der Bewertung diskutiert. Thema sind Kursrekorde, kurzfristige Gewinnmitnahmen, Analysten‑Kursziele und Unsicherheit bei Cloud‑Margen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.

Informationen zur Amazon Aktie

Es gibt 11 Mrd. Amazon Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,48 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

eBay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,85 %. Walmart notiert im Minus, mit -0,48 %. MercadoLibre notiert im Plus, mit +3,43 %. JD.com verliert -1,74 % Alibaba Group notiert im Plus, mit +2,31 %.

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Ob die Amazon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amazon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.