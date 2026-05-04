Five9 Aktie explodiert - 04.05.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Five9. Sie steigt um +30,37 % auf 19,105€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,34 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Five9 Aktie. Nach einem Plus von +0,34 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 19,105€, mit einem Plus von +30,37 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Five9 ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Contact-Center-Lösungen, die Unternehmen helfen, den Kundenservice zu optimieren. Hauptprodukte umfassen Omnichannel-Kommunikation und KI-gestützte Automatisierung. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten sind Genesys und NICE inContact. Five9 zeichnet sich durch fortschrittliche KI-Integrationen und flexible Cloud-Lösungen aus.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Five9 einen Gewinn von +38,42 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +36,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +45,46 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Five9 um +11,62 % gewonnen.

Five9 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +36,95 % 1 Monat +45,46 % 3 Monate +38,42 % 1 Jahr -16,06 %

Informationen zur Five9 Aktie

Stand: 04.05.2026, 14:48 Uhr

Es gibt 77 Mio. Five9 Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Five9-Aktie ist am vergangenen Freitag um rund +29% explodiert und hat damit ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Der massive Kurssprung bringt enorme Dynamik in den Trend und rückt den Wert schlagartig in den Fokus. Nun stellt sich die Frage, ob die Rallye weiter eskaliert oder eine Konsolidierung folgt. Wie es für den Preis der Aktie […] The post Five9-Aktie mit +29% – startet jetzt die Mega-Rallye? first appeared on sharedeals.de.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Cisco Systems und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,66 %. Cisco Systems notiert im Plus, mit +0,37 %. Twilio (A) notiert im Plus, mit +22,87 %. Zoom Video Communications Registered (A) legt um +7,41 % zu

Five9 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Five9 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Five9 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.