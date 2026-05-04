Bertrandt Aktie weiter stark abwärts - Kursentwicklung am 04.05.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -9,50 % verliert die Bertrandt Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Bertrandt Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -5,15 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 10,000€, mit einem Minus von -9,50 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Bertrandt ist ein Engineering-Dienstleister für Automobil-, Luftfahrt- und Industrieunternehmen. Fokus: Entwicklung, Testing, Absicherung von Fahrzeugen, Elektronik, Software und E-Mobilität. Starke Position im deutsch-europäischen OEM-Umfeld. Wichtige Wettbewerber: EDAG, AKKA/Modis, Alten, ESG. USP: breite OEM-Abdeckung, hohe Automotive-Expertise, Nähe zu Entwicklungszentren.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Bertrandt Aktionäre einen Verlust von -45,12 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Bertrandt Aktie damit um -34,64 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bertrandt einen Rückgang von -45,65 %.

Bertrandt Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -34,64 % 1 Monat -35,06 % 3 Monate -45,12 % 1 Jahr -48,72 %

Stand: 04.05.2026, 14:49 Uhr

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bertrandt Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Bertrandt-Aktie. Diskutiert werden Abwärtstrend durch Abhängigkeit vom Automobilsektor, Margendruck und der Transformation zu Software, Gewinnwarnungen und Auftragsflaute. Manche erwarten eine Gegenreaktion bei stabilen 12€-Orders, andere sehen weiter fallende Kurse und eine schwache Bewertung. Technische Impulse, Rückenwind fehlen aktuell.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Bertrandt eingestellt.

Informationen zur Bertrandt Aktie

Es gibt 10 Mio. Bertrandt Aktien. Damit ist das Unternehmen 102,95 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Capgemini, Magna International und Co.

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,80 %. Magna International notiert im Minus, mit -4,87 %. Valeo notiert im Minus, mit -0,19 %.

Bertrandt Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bertrandt Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bertrandt Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



