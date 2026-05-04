Neuer KI-Gigant entsteht – und zielt direkt auf Unternehmensgewinne

Gemeinsam mit Blackstone und Hellman & Friedman übernimmt Anthropic eine zentrale Rolle. Jede der Parteien plant Investitionen von rund 300 Millionen US-Dollar. Auch Goldman Sachs steigt als Gründungsinvestor mit etwa 150 Millionen US-Dollar ein. Weitere Beteiligte sind unter anderem General Atlantic. Insgesamt soll das Projekt rund 1,5 Milliarden US-Dollar Kapital einsammeln.

Der KI-Entwickler Anthropic steht kurz vor dem Abschluss eines milliardenschweren Gemeinschaftsunternehmens mit führenden Wall-Street-Investoren. Nach Informationen des Wall Street Journal aus dem Umfeld der Verhandlungen soll der Deal bereits am Montag verkündet werden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Beratungsgesellschaft als Wachstumstreiber

Das Gemeinschaftsunternehmen soll als Beratungsarm fungieren. Es hilft Unternehmen, KI-Lösungen in ihre Geschäftsprozesse zu integrieren. Im Fokus stehen vor allem Firmen aus den Portfolios der beteiligten Private-Equity-Häuser. Diese suchen gezielt nach Wegen, Effizienz zu steigern und Kosten zu senken.

Bereits im Vormonat hatte das WSJ berichtet, dass Anthropic eigene Mittel für das Projekt bereitstellen will.

Wettlauf mit OpenAI verschärft sich

Der Schritt erfolgt in einem zunehmend intensiven Wettbewerb. Auch OpenAI verhandelt über ein ähnliches Gemeinschaftsunternehmen mit Finanzinvestoren. Beide KI-Anbieter setzen verstärkt auf Unternehmenskunden.

Anthropic gilt derzeit als führend im Geschäft mit Firmenlösungen. OpenAI versucht jedoch, diesen Vorsprung aufzuholen.

Börsengang rückt näher

Parallel treibt Anthropic offenbar Pläne für einen Börsengang voran, der noch in diesem Jahr erfolgen könnte. Das Unternehmen profitiert von stark steigenden Einnahmen. Vor allem das Programmier-Tool Claude Code sorgt für kräftiges Wachstum.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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