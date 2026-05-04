Douglas Aktie weiter abwärts - 04.05.2026

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Douglas Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,31 % hinnehmen.

Am heutigen Handelstag musste die Douglas Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,37 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Douglas Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Douglas Aktie damit um -9,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,93 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Douglas eine negative Entwicklung von -18,76 % erlebt.

Während Douglas deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,76 %. Damit gehört Douglas heute zu den auffälligeren Werten.

Douglas Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,08 % 1 Monat -7,93 % 3 Monate -6,31 % 1 Jahr -4,18 %

Informationen zur Douglas Aktie

Stand: 04.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 108 Mio. Douglas Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Estee Lauder Companies Registered (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,23 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Plus, mit +0,30 %. Zalando notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Douglas Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Douglas Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.