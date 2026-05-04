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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Hold'
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    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Laborausrüster trübe sich die Lage derzeit ein, bevor sie sich wieder bessern sollte, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemessen an den mittelfristigen Zielen plane das Unternehmen in den kommenden Jahren wieder mit deutlichem Gewinnwachstum. Der Fokus liege aber zunächst auf der Erreichbarkeit der Ziele für 2026, die im Jahresverlauf eine Besserung notwendig machten. Er bleibt lieber an der Seitenlinie./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 17,20EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jan Koch
    Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 21
    Kursziel alt: 23
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



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