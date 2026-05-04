ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Delivery Hero-Ziel auf 35,50 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel Delivery Hero auf 35,50
- Fundamentaldaten verbesserten sich laut Analyse
- Hauptversammlung und Strategie-Update Anfang Juni
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 35,10 auf 35,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fundamentaldaten des Essenslieferanten besserten sich, schrieb Andrew Ross in der am Freitag veröffentlichten Analyse. Die nächsten Wochen würden interessant mit der bevorstehenden Hauptversammlung und dem wohl Anfang Juni anstehenden Strategie-Update./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 20,74 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +5,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 35,00Euro was eine Bandbreite von +34,74 %/+68,43 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 35,50 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Unglaublich detailliert und knallhart recherchiert! Bitte weiter so. :)