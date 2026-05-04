Barclays hebt Delivery Hero-Ziel auf 35,50 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 20,74 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +5,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,21 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der Delivery Hero Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 35,00Euro was eine Bandbreite von +34,74 %/+68,43 % bedeutet.