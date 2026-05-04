UNTERNEHMEN vom 04.05.2026 - 15.15 Uhr

SAN FRANCISCO - Der Videospiele-Händler Gamestop will die viel größere Online-Handelsplattform Ebay übernehmen. Das Angebot ist rund 56 Milliarden Dollar (47,7 Milliarden Euro) schwer, und zwar in Form von Bargeld und Aktien, wie Gamestop-Chef Ryan Cohen dem "Wall Street Journal" sagte. Er wolle mit Ebay einen viel stärkeren Konkurrenten für Amazon aufbauen, erklärte Cohen sein Vorhaben. Nach einer Übernahme strebt er an, das fusionierte Unternehmen zu führen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

DÜSSELDORF - Ein gesteigertes Preisbewusstsein der Kunden hat die Parfümeriekette Douglas im zweiten Geschäftsquartal belastet. Für das Geschäftsjahr 2025/26 zeigte sich das Management nun pessimistischer. Bei den Anlegern kam das gar nicht gut an.

ROUNDUP: Thyssenkrupp will Stahlsparte vorerst doch behalten - Aktie steigt

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp will seine Stahlsparte doch nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Die beiden Unternehmen haben einer Mitteilung vom Wochenende zufolge entschieden, die seit September vergangenen Jahres laufenden Gespräche auf Eis zu legen. Die Neuaufstellung des Segments solle aus eigener Kraft konsequent vorangetrieben werden, um den Stahlbereich erfolgreich und profitabel aufzustellen, hieß es in Essen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen.

ROUNDUP 2: Showdown im Ringen um die Commerzbank



FRANKFURT/MAILAND - Schluckt die Unicredit Deutschlands zweitgrößte Privatkundenbank? Seit mehr als eineinhalb Jahren versucht die Commerzbank , ihre Eigenständigkeit gegen zunehmenden Druck der Großbank aus Mailand zu verteidigen. Die Unicredit treibt ihre Pläne zur Übernahme des Frankfurter Dax -Konzerns trotz vehementer Widerstände aus Deutschland voran.

US-Billigflieger Spirit trotz Trump-Rettungsversuchs am Ende

WASHINGTON - Der US-Billigflieger Spirit Airlines ist trotz Rettungsversuchen der Regierung von Präsident Donald Trump am Ende. Die geordnete Einstellung des Flugbetriebs habe begonnen, teilte die Fluggesellschaft mit. Alle Flüge seien gestrichen und der Kundenservice nicht länger verfügbar. Trump hatte eine Lösung ins Gespräch gebracht, bei der der amerikanische Staat im Gegenzug für einen rettenden Kredit Anteile an Spirit übernehmen sollte.

Borussia Dortmund mit Verlust im dritten Quartal - Aktie gibt nach

DORTMUND - Borussia Dortmund hat im dritten Geschäftsquartal bis Ende März einen Verlust eingefahren. Beim Konzernergebnis nach Steuern wurde auf Basis vorläufiger Zahlen ein Minus von 12,8 Millionen Euro verbucht - nach einem Gewinn von 5,2 Millionen Euro ein Jahr zuvor, wie der Fußballbundesligist am Montag in Dortmund mitteilte. Der Konzernumsatz fiel um 16,1 Prozent auf 124,9 Millionen Euro. Beim operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wurde ein Rückgang von 29,6 auf 12,4 Millionen Euro verzeichnet. Die Aktie des im SDax gelisteten Unternehmens gab zuletzt um 1,3 Prozent nach.

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Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur GameStop Aktie Die GameStop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 229,5 auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:18 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der GameStop Aktie um +13,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,73 %. Die Marktkapitalisierung von GameStop bezifferte sich zuletzt auf 9,64 Mrd..



