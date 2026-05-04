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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank senkt Ziel für Stratec auf 21 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank senkt Stratec Kursziel auf 21 Euro
    • Einstufung bleibt Hold trotz eingetrübter Lage
    • Fokus auf Erreichbarkeit der Ziele für 2026
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank senkt Ziel für Stratec auf 21 Euro - 'Hold'
    Foto: Stratec SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Laborausrüster trübe sich die Lage derzeit ein, bevor sie sich wieder bessern sollte, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemessen an den mittelfristigen Zielen plane das Unternehmen in den kommenden Jahren wieder mit deutlichem Gewinnwachstum. Der Fokus liege aber zunächst auf der Erreichbarkeit der Ziele für 2026, die im Jahresverlauf eine Besserung notwendig machten. Er bleibt lieber an der Seitenlinie./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT

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    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 17,20 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -8,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 206,93 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +22,81 %/+169,01 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 21 Euro


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    Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555

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