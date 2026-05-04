Deutsche Bank senkt Ziel für Stratec auf 21 Euro - 'Hold'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 17,20 auf Tradegate (04. Mai 2026, 14:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -8,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,32 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 206,93 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +22,81 %/+169,01 % bedeutet.