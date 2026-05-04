JEFFERIES stuft LINDE plc auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Bewertung. Die Nachfragetrends seien bei dem Gasekonzern zwar gemischt, doch der Ausblick bleibe intakt. Der Experte hob die üppigen Auftragsbestände hervor, die dem Wachstum eine gute Perspektive gäben./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 07:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 07:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 431,2EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:17 Uhr) gehandelt.