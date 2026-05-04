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    Neuer Rohstoff-Deal

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    Kampf um Seltene Erden: Zwei Wirtschaftsmächte rüsten auf

    Australien und Japan investieren Milliarden in kritische Mineralien. Der Pakt soll Lieferketten sichern und die Abhängigkeit von China verringern.

    Neuer Rohstoff-Deal - Kampf um Seltene Erden: Zwei Wirtschaftsmächte rüsten auf
    Foto: Alexander Stein - JOKER

    Australien und Japan bauen laut Reuters ihre Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien massiv aus. Während eines Staatsbesuchs des japanischen Premierministers kündigten beide Länder Finanzzusagen in Höhe von 1,67 Milliarden australischen Dollar an. Das entspricht rund 1,20 Milliarden US-Dollar.

    Die australische Regierung erklärte, die Mittel zielten auf strategische Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dazu zählen Bergbau, Raffination und industrielle Verarbeitung. Ziel sei es, "die dringendsten Schwachstellen in den Lieferketten" beider Länder zu beheben.

    Klare Rollen bei der Finanzierung

    Australien will bis zu 1,3 Milliarden australische Dollar bereitstellen. Japan steuert bereits rund 370 Millionen australische Dollar über Investitionen und Förderprogramme bei. Weitere Mittel sollen folgen, sobald konkrete Projekte voranschreiten, hieß es in der Mitteilung der Regierung.

    Die Initiative baut auf einer langjährigen Partnerschaft auf. Japanische Akteure wie Sojitz und die Japan Organization for Metals and Energy Security unterstützen bereits den australischen Produzenten Lynas Corp, den größten Anbieter seltener Erden außerhalb Chinas.

    Fokus auf Schlüsselprojekte

    Mehrere Großprojekte könnten von staatlicher Förderung profitieren. Der Aluminiumkonzern Alcoa arbeitet gemeinsam mit Sojitz und der japanischen Regierung an der Rückgewinnung von Gallium. Der Rohstoff wird für Halbleiter, LEDs und Solarzellen benötigt.

    Das Unternehmen Magnium Australia plant die Produktion von hochreinem Magnesium für die Auto- und Luftfahrtindustrie. Gleichzeitig entwickelt Tivan ein Fluorit-Projekt, das wichtige Materialien für Halbleiter und Elektrofahrzeuge liefern soll.

    Weitere Vorhaben umfassen ein Mineral-Sand-Projekt von RZ Resources sowie ein Nickel-Kobalt-Projekt von Ardea Resources. Letzteres entsteht in Kooperation mit japanischen Partnern.

    Strategische Bedeutung wächst

    Mit der Initiative reagieren beide Länder auf geopolitische Risiken und die hohe Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten. Kritische Mineralien gelten als Schlüsselressourcen für Zukunftstechnologien wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Halbleiter.

    Der Ausbau der Partnerschaft zeigt: Der globale Wettbewerb um Rohstoffe verschärft sich weiter. Australien und Japan positionieren sich frühzeitig, um ihre industrielle Basis langfristig abzusichern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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