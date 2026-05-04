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    Persönliche Botschaften der Belegschaft für Zalando-Vorstand

    Für Sie zusammengefasst
    • Betriebsrat übergab 1.250 Postkarten in Berlin
    • Zalando plant Schließung in Erfurt im September
    • Schließung bedroht 2.700 Jobs und kostet 80 Mio
    Persönliche Botschaften der Belegschaft für Zalando-Vorstand
    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    BERLIN/ERFURT (dpa-AFX) - Nach wochenlanger Funkstille hat es in Berlin ein Treffen des Betriebsrats des von der Schließung bedrohten Erfurter Zalando -Logistikzentrums mit dem Vorstand des Dax -Konzerns gegeben. "Für uns hat sich die Fahrt nach Berlin gelohnt. Wir haben ein Zeichen gesetzt", sagte Betriebsratschef Tony Krause nach dem Treffen der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

    Nach seinen Angaben wurden dem Vorstand des Internet-Modehändlers rund 1.250 Postkarten übergeben, auf denen Belegschaftsmitglieder sowie deren Familienangehörige und Freunde ihre Sorgen, Forderungen und Gedanken zur Situation des Thüringer Standorts notiert hatten.

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    Vorstand: Einigungsstelle ist der beste Weg

    Nach Unternehmensangaben empfing der Co-Vorstandschef der Zalando AG, David Schröder, die Arbeitnehmervertreter zu einem persönlichen Gespräch. "Wir sind uns der Auswirkungen der Entscheidung bewusst und wissen, dass die aktuelle Situation für jeden einzelnen der betroffenen Kolleg*innen und ihre Familien eine enorme Belastung darstellt", erklärte Schröder. Die Verantwortung beider Seiten sei es, den Beschäftigten Klarheit zu verschaffen und einen Einigungsprozess einzuleiten. Die vom Management beantragte Einigungsstelle, gegen die der Betriebsrat vor dem Thüringer Landesarbeitsgericht klagt, sei dafür der beste Weg.

    Krause schloss nicht aus, dass es vor der gerichtlichen Entscheidung über die Einigungsstelle Gespräche mit dem Management gibt. "Seit dem 5. März gab es keine Gespräche." Arbeitnehmer des Logistikzentrums hätten nun eine Petition gestartet, damit Gespräche aufgenommen werden.

    Kundgebung vor der Konzernzentrale

    Nach Betriebsratsangaben beteiligten sich Arbeitnehmervertreter des Erfurter und Berliner Standorts an einer Kundgebung vor der Konzernzentrale in Berlin. Selbst in das Foyer des Hauptgebäudes seien nur Betriebsratsvertreter gelassen worden, die zu dem Gespräch mit Schröder abgeholt worden seien, sagte Krause. Am Nachmittag traf sich die Erfurter Zalando-Delegation mit Abgeordneten im Bundestag. Dazu hatte sie Bundestags-Vize Bodo Ramelow eingeladen.

    Zalando will das Logistikzentrum, mit dem der Online-Modehändler groß geworden ist, im September schließen. Damit würden alle 2.700 Arbeitnehmer ihren Job in Erfurt verlieren. Der Konflikt schwelt seit Jahresbeginn, inzwischen hat es zwei Betriebsversammlungen, zuletzt ohne Managementvertreter, sowie eine Demonstration von Arbeitnehmern und Unterstützern in Erfurt gegeben. Außerdem läuft ein Arbeitsgerichtsverfahren um die Einrichtung einer Einigungsstelle.

    Kosten der Stilllegung hoch

    Ramelow hatte der dpa gesagt, er halte die Schließung des Erfurter Zalando-Logistikzentrums für wirtschaftlich nicht vertretbar. Nach seinen Angaben hat der Vorstand des Internet-Modehändlers 80 Millionen Euro als Schließungskosten für den Thüringer Standort veranschlagt. Ramelow vertritt mit Verweis auf Expertenschätzungen die Ansicht, dass das große Logistikzentrum mit Investitionen von etwa 120 Millionen Euro auf den modernsten Stand gebracht werden könnte. "Die Differenz ist viel zu klein, um den Standort wegzuschmeißen", äußerte Ramelow. Betriebsratschef Krause nannte die Argumente von Ramelow nachvollziehbar./rot/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 24.204 auf Ariva Indikation (04. Mai 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um -4,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 5,52 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +18,48 %/+75,36 % bedeutet.




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