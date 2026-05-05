🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    2 Übernahmen

    217 Aufrufe 217 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAP: Walldorfer packen KI-Brechstange aus - bringt das die Wende im Kurs?

    SAP ist 2026 bislang der schwächste Dax-Wert. Fast 30 Prozent Minus seit Jahresanfang spiegeln die Angst wider, dass KI klassische Software verdrängt. Mit 2 Übernahmen will der Konzern nun die Gegenoffensive starten.

    Für Sie zusammengefasst
    2 Übernahmen - SAP: Walldorfer packen KI-Brechstange aus - bringt das die Wende im Kurs?
    Foto: DALL-E

    Die SAP-Aktie steht exemplarisch für eine ganz spezielle Angst an der Börse: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz klassische Unternehmenssoftware nicht nur ergänzt, sondern teilweise ersetzt? Diese Frage hat Anleger in den vergangenen Monaten massiv verunsichert.

    Der Dax-Konzern aus Walldorf galt lange als einer der verlässlichsten europäischen Technologiewerte. Doch seit dem Rekordhoch von 283,50 Euro im Februar 2025 hat die Aktie deutlich an Glanz verloren. 2026 summiert sich das Minus immer noch auf gut 28 Prozent. Im April wurde bei 137,54 Euro ein vorläufiger Tiefpunkt erreicht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.795,53€
    Basispreis
    19,22
    Ask
    × 12,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.053,71€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 12,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    KI-Agenten Grund für die Sorgenfalten

    Die Sorge dahinter ist einfach: Wenn KI-Agenten künftig Geschäftsprozesse selbstständig steuern, Daten auswerten, Rechnungen prüfen oder Vertriebschancen erkennen, könnten Teile klassischer Softwaremodule weniger wertvoll werden. Investoren fürchten, dass Anbieter wie OpenAI, Anthropic oder andere KI-Spezialisten in Aufgabenbereiche vordringen, die bislang fest in der Hand von SAP und anderen Unternehmenssoftware-Anbietern lagen.

    Quartalszahlen liefern erste Entwarnung

    Ganz so eindeutig ist die Lage allerdings nicht. Die jüngsten Quartalszahlen lieferten bereits einen Hinweis darauf, dass die Angst übertrieben sein könnte. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz von SAP auf 9,56 Milliarden Euro. Das entsprach einem Plus von 6 Prozent beziehungsweise 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

    Der Cloud-Umsatz legte um 19 Prozent zu, zu konstanten Wechselkursen sogar um 27 Prozent. Besonders wichtig: Die Cloud-ERP-Suite wuchs um 23 Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um 30 Prozent. Auch der aktuelle Cloud-Auftragsbestand stieg währungsbereinigt um 25 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro.

    Damit zeigte SAP: Die Kunden laufen dem Konzern nicht davon. Im Gegenteil, viele Unternehmen verlagern ihre Kernprozesse weiter in die Cloud. Genau dort will SAP seine KI-Funktionen andocken. Das ist entscheidend, denn SAP sitzt auf einem strategischen Vorteil: Die Software des Konzerns verarbeitet in vielen Unternehmen jene Daten, die für produktive KI-Anwendungen besonders wertvoll sind – Finanzdaten, Lieferketteninformationen, Bestände, Personalprozesse, Vertriebsdaten und Produktionskennzahlen.

    Prior Labs: SAP kauft Zahlen-KI aus Freiburg

    Nun geht SAP in die Offensive. Der Konzern will sein KI-Geschäft mit 2 Übernahmen stärken. Zum einen kauft SAP das Freiburger Start-up Prior Labs. Das Unternehmen gilt als Spezialist für sogenannte Tabellarische Foundation Models. Dahinter steckt KI, die speziell für strukturierte Daten entwickelt wurde – also für Zahlen, Tabellen und Statistiken.

    Genau dort haben große Sprachmodelle wie ChatGPT traditionell Schwächen. Sie können Texte brillant verarbeiten, tun sich aber oft schwer, wenn es um präzise Prognosen, statistische Muster oder tabellarische Unternehmensdaten geht.

    SAP will in den kommenden 4 Jahren mehr als 1 Milliarde Euro in die Entwicklung der Produkte von Prior Labs investieren und das Unternehmen als eigenständige Einheit erhalten.

    Aus Tabellen werden Prognosen

    Für SAP ist das mehr als eine Technologie-Wette. Prior Labs soll helfen, aus den Daten in SAP-Systemen konkrete Vorhersagen zu machen: Wo drohen Zahlungsausfälle? Welche Kunden könnten mehr kaufen? Welche Lieferketten geraten unter Druck? Welche Kostenblöcke laufen aus dem Ruder? Wenn SAP hier schneller und präziser wird, könnte KI nicht zur Bedrohung, sondern zum Preistreiber werden.

    Dremio: Der Datenkleber für SAPs KI-Offensive

    Die zweite Übernahme ist Dremio aus den USA. Die Amerikaner betreiben eine Data-Lakehouse-Plattform. Vereinfacht gesagt geht es darum, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, zu harmonisieren und nutzbar zu machen.

    Das ist für SAP besonders wichtig, weil große Konzerne selten nur SAP-Systeme nutzen. In der Praxis liegen Daten oft verteilt: in SAP-Anwendungen, Cloud-Diensten, Datenbanken anderer Anbieter und selbst entwickelten Systemen.

    Über Dremio will SAP Eigene- und Nichteigene-SAP-Daten besser in der Business Data Cloud zusammenführen, damit Analyse- und KI-Anwendungen möglichst in Echtzeit darauf zugreifen können.

    SAP verteidigt seinen Burggraben

    Die Walldorfer wollen nicht nur KI-Funktionen auf bestehende Software kleben. SAP will die Datenbasis kontrollieren, auf der KI-Agenten arbeiten. Wer die Unternehmensdaten strukturiert, absichert und in Geschäftslogik übersetzt, bleibt für Kunden unverzichtbar. Genau hier könnte SAP seinen Burggraben verteidigen.

    Aktie sendet nächstes Lebenszeichen

    Die Aktie reagierte bereits freundlich. Am Montag gehörte SAP mit einem Plus von rund 2 Prozent zu den stärkeren Dax-Werten. Das ändert zwar nichts daran, dass der Titel 2026 tief im Minus liegt. Es zeigt aber, dass Anleger wieder differenzierter auf den Konzern blicken.

    Sapphire wird zum Lackmustest

    Der nächste wichtige Prüfstein ist Sapphire. Die SAP-Konferenz gilt 2026 als zentrale Bühne, um Anlegern, Kunden und Partnern die KI-Strategie zu erklären. Besonders im Fokus stehen dürfte die Frage, wie SAP KI-Agenten in die eigenen Anwendungen integriert, wie die Business Data Cloud ausgebaut wird und wie sich das geplante stärker nutzungsabhängige Preismodell auf künftige Erlöse auswirken kann.

    Für Investoren ist das entscheidend: SAP muss zeigen, dass KI nicht die Margen zerstört, sondern zusätzliche Umsätze ermöglicht. Die Sapphire-Veranstaltungen am 11. Mai liefern dafür die nächste große Gelegenheit.

    Mein Tipp: Lansam in die Aktie vortasten

    Nach dem Kursrutsch lässt sich bei SAP eine erste Einstiegsposition rechtfertigen. Die Bewertung ist deutlich zurückgekommen, das operative Geschäft bleibt stabil, und die Quartalszahlen sprechen nicht für einen Konzern in der Defensive.

    Die 2 Übernahmen zeigen zudem, dass SAP die KI-Bedrohung ernst nimmt und gezielt in Datenkompetenz, KI-Agenten und strukturierte Unternehmensinformationen investiert.

    Vor Ausbau der Position sollten Anleger jedoch die Entwicklungskonferenz Sapphire abwarten. Dort muss SAP überzeugend erklären, wie aus KI konkrete Umsätze, höhere Kundenbindung und neue Preismodelle entstehen. Kann SAP überzeugen, kann der Anteil an SAP aufgestockt werden.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 154,47, was eine Steigerung von +4,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    2 Übernahmen SAP: Walldorfer packen KI-Brechstange aus - bringt das die Wende im Kurs? SAP ist 2026 bislang der schwächste Dax-Wert. Fast 30 Prozent Minus seit Jahresanfang spiegeln die Angst wider, dass KI klassische Software verdrängt. Mit 2 Übernahmen will der Konzern nun die Gegenoffensive starten.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     