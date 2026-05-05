SAP: Walldorfer packen KI-Brechstange aus - bringt das die Wende im Kurs?

KI-Agenten Grund für die Sorgenfalten

Die Sorge dahinter ist einfach: Wenn KI-Agenten künftig Geschäftsprozesse selbstständig steuern, Daten auswerten, Rechnungen prüfen oder Vertriebschancen erkennen, könnten Teile klassischer Softwaremodule weniger wertvoll werden. Investoren fürchten, dass Anbieter wie OpenAI, Anthropic oder andere KI-Spezialisten in Aufgabenbereiche vordringen, die bislang fest in der Hand von SAP und anderen Unternehmenssoftware-Anbietern lagen.

Quartalszahlen liefern erste Entwarnung

Ganz so eindeutig ist die Lage allerdings nicht. Die jüngsten Quartalszahlen lieferten bereits einen Hinweis darauf, dass die Angst übertrieben sein könnte. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz von SAP auf 9,56 Milliarden Euro. Das entsprach einem Plus von 6 Prozent beziehungsweise 12 Prozent zu konstanten Wechselkursen.

Der Cloud-Umsatz legte um 19 Prozent zu, zu konstanten Wechselkursen sogar um 27 Prozent. Besonders wichtig: Die Cloud-ERP-Suite wuchs um 23 Prozent beziehungsweise währungsbereinigt um 30 Prozent. Auch der aktuelle Cloud-Auftragsbestand stieg währungsbereinigt um 25 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro.

Damit zeigte SAP: Die Kunden laufen dem Konzern nicht davon. Im Gegenteil, viele Unternehmen verlagern ihre Kernprozesse weiter in die Cloud. Genau dort will SAP seine KI-Funktionen andocken. Das ist entscheidend, denn SAP sitzt auf einem strategischen Vorteil: Die Software des Konzerns verarbeitet in vielen Unternehmen jene Daten, die für produktive KI-Anwendungen besonders wertvoll sind – Finanzdaten, Lieferketteninformationen, Bestände, Personalprozesse, Vertriebsdaten und Produktionskennzahlen.

Prior Labs: SAP kauft Zahlen-KI aus Freiburg

Nun geht SAP in die Offensive. Der Konzern will sein KI-Geschäft mit 2 Übernahmen stärken. Zum einen kauft SAP das Freiburger Start-up Prior Labs. Das Unternehmen gilt als Spezialist für sogenannte Tabellarische Foundation Models. Dahinter steckt KI, die speziell für strukturierte Daten entwickelt wurde – also für Zahlen, Tabellen und Statistiken.

Genau dort haben große Sprachmodelle wie ChatGPT traditionell Schwächen. Sie können Texte brillant verarbeiten, tun sich aber oft schwer, wenn es um präzise Prognosen, statistische Muster oder tabellarische Unternehmensdaten geht.

SAP will in den kommenden 4 Jahren mehr als 1 Milliarde Euro in die Entwicklung der Produkte von Prior Labs investieren und das Unternehmen als eigenständige Einheit erhalten.

Aus Tabellen werden Prognosen

Für SAP ist das mehr als eine Technologie-Wette. Prior Labs soll helfen, aus den Daten in SAP-Systemen konkrete Vorhersagen zu machen: Wo drohen Zahlungsausfälle? Welche Kunden könnten mehr kaufen? Welche Lieferketten geraten unter Druck? Welche Kostenblöcke laufen aus dem Ruder? Wenn SAP hier schneller und präziser wird, könnte KI nicht zur Bedrohung, sondern zum Preistreiber werden.

Dremio: Der Datenkleber für SAPs KI-Offensive

Die zweite Übernahme ist Dremio aus den USA. Die Amerikaner betreiben eine Data-Lakehouse-Plattform. Vereinfacht gesagt geht es darum, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen, zu harmonisieren und nutzbar zu machen.

Das ist für SAP besonders wichtig, weil große Konzerne selten nur SAP-Systeme nutzen. In der Praxis liegen Daten oft verteilt: in SAP-Anwendungen, Cloud-Diensten, Datenbanken anderer Anbieter und selbst entwickelten Systemen.

Über Dremio will SAP Eigene- und Nichteigene-SAP-Daten besser in der Business Data Cloud zusammenführen, damit Analyse- und KI-Anwendungen möglichst in Echtzeit darauf zugreifen können.

SAP verteidigt seinen Burggraben

Die Walldorfer wollen nicht nur KI-Funktionen auf bestehende Software kleben. SAP will die Datenbasis kontrollieren, auf der KI-Agenten arbeiten. Wer die Unternehmensdaten strukturiert, absichert und in Geschäftslogik übersetzt, bleibt für Kunden unverzichtbar. Genau hier könnte SAP seinen Burggraben verteidigen.

Aktie sendet nächstes Lebenszeichen

Die Aktie reagierte bereits freundlich. Am Montag gehörte SAP mit einem Plus von rund 2 Prozent zu den stärkeren Dax-Werten. Das ändert zwar nichts daran, dass der Titel 2026 tief im Minus liegt. Es zeigt aber, dass Anleger wieder differenzierter auf den Konzern blicken.

Sapphire wird zum Lackmustest

Der nächste wichtige Prüfstein ist Sapphire. Die SAP-Konferenz gilt 2026 als zentrale Bühne, um Anlegern, Kunden und Partnern die KI-Strategie zu erklären. Besonders im Fokus stehen dürfte die Frage, wie SAP KI-Agenten in die eigenen Anwendungen integriert, wie die Business Data Cloud ausgebaut wird und wie sich das geplante stärker nutzungsabhängige Preismodell auf künftige Erlöse auswirken kann.

Für Investoren ist das entscheidend: SAP muss zeigen, dass KI nicht die Margen zerstört, sondern zusätzliche Umsätze ermöglicht. Die Sapphire-Veranstaltungen am 11. Mai liefern dafür die nächste große Gelegenheit.

Mein Tipp: Lansam in die Aktie vortasten

Nach dem Kursrutsch lässt sich bei SAP eine erste Einstiegsposition rechtfertigen. Die Bewertung ist deutlich zurückgekommen, das operative Geschäft bleibt stabil, und die Quartalszahlen sprechen nicht für einen Konzern in der Defensive.

Die 2 Übernahmen zeigen zudem, dass SAP die KI-Bedrohung ernst nimmt und gezielt in Datenkompetenz, KI-Agenten und strukturierte Unternehmensinformationen investiert.

Vor Ausbau der Position sollten Anleger jedoch die Entwicklungskonferenz Sapphire abwarten. Dort muss SAP überzeugend erklären, wie aus KI konkrete Umsätze, höhere Kundenbindung und neue Preismodelle entstehen. Kann SAP überzeugen, kann der Anteil an SAP aufgestockt werden.