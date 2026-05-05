2 Übernahmen
SAP: Walldorfer packen KI-Brechstange aus - bringt das die Wende im Kurs?
SAP ist 2026 bislang der schwächste Dax-Wert. Fast 30 Prozent Minus seit Jahresanfang spiegeln die Angst wider, dass KI klassische Software verdrängt. Mit 2 Übernahmen will der Konzern nun die Gegenoffensive starten.
- SAP 2026 knapp 30 Prozent im Minus wegen KI-Ängsten
- Übernahmen Prior Labs und Dremio stärken Datenbasis
- Cloud-Wachstum stärkt SAPs Position als Datenwächter
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die SAP-Aktie steht exemplarisch für eine ganz spezielle Angst an der Börse: Was passiert, wenn Künstliche Intelligenz klassische Unternehmenssoftware nicht nur ergänzt, sondern teilweise ersetzt? Diese Frage hat Anleger in den vergangenen Monaten massiv verunsichert.
Der Dax-Konzern aus Walldorf galt lange als einer der verlässlichsten europäischen Technologiewerte. Doch seit dem Rekordhoch von 283,50 Euro im Februar 2025 hat die Aktie deutlich an Glanz verloren. 2026 summiert sich das Minus immer noch auf gut 28 Prozent. Im April wurde bei 137,54 Euro ein vorläufiger Tiefpunkt erreicht.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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