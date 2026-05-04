Iran definiert neue Kontrollzone in der Straße von Hormus

wobiker schrieb 28.04.26, 18:17

Der Iran muß sein Atomprogramm fortführen. Alles andere gefährdet die Existenz. Verhandlungen kann man nicht für voll nehmen. Warum soll man dem Westen noch vertrauen, nachdem man die Führung ins Jenseits befördert hat? Und jetzt einen auf friedensbringer machen. Sieht man ja was aus Gaza und Co. geworden ist. Nix Urlaubs Paradies. Trümmerwüste. Was ist eigentlich aus Maduro geworden? Sorry aber der Ölpreis wird noch auf 200 steigen da die Versicherungen für Beförderung nicht wirklich eingepreist sind. Nur Hoffnung und Gelaber halten den Preis down. es bewegt sich kein Schiff. und die Mega Träger Flotte kostet vermutlich pro Tag Millionen im zweistelligen Bereich. Dass VAE jetzt bei OPEC+ mitmachen sorgt eher für steigende Preise da Embargos gegen Russland Freunde.