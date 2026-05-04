UBS stuft MCDONALDS auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 US-Dollar belassen. Bei dem Getränkekonzern verlangsame die Konjunkturlage den Trend, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Marke sei aber auf globaler Ebene bestens positioniert. Nach dem Kursrücksetzer sei das Profil von Chancen und Risiken trotz des kurzfristigen Gegenwinds attraktiv./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 05:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 246,6EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Dennis Geiger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dennis Geiger
Analysiertes Unternehmen: MCDONALDS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 365
Kursziel alt: 365
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