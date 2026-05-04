Diese 6 deutschen Aktien hat Warburg für Mai auf dem Zettel

Ein wesentlicher Treiber: Die Aufstockung des Anteils an der Tochter GCP von rund 62 auf über 81 Prozent reduziert den Minderheitenabzug um schätzungsweise 35 Millionen Euro jährlich. Auch die Refinanzierungsrisiken sehen die Analysten als weitgehend ausgeräumt an.

Mit dabei ist der Immobilienkonzern Aroundtown . Die Aktie handelt derzeit bei rund 2,62 Euro – weniger als 35 Prozent des von Warburg berechneten Nettovermögenswertes je Aktie von 7,65 Euro. Die Analysten erwarten eine Trendwende beim operativen Cashflow: Nachdem der sogenannte FFO I vier Jahre in Folge gesunken ist, von 363 Millionen Euro im Jahr 2022 auf rund 288 Millionen Euro zuletzt, rechnen sie für 2026 mit einem Anstieg auf 295 Millionen Euro, für 2027 mit 321 Millionen und für 2028 mit 349 Millionen Euro.

Warburg Research hat seine monatliche Überzeugungsliste für Mai veröffentlicht und setzt auf sechs deutsche Titel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Für den Maschinenbauer Deutz, bereits im April auf der Liste, dürften vor allem die Quartalszahlen am 7. Mai zum Kurstreiber werden. Warburg rechnet mit einem Auftragseingang von rund 720 Millionen Euro und einem Buch-zu-Umsatz-Verhältnis von etwa 1,3 auf berichteter Basis. Das bereinigte EBIT für das erste Quartal wird auf 37,5 Millionen Euro geschätzt – eine Marge von 7 Prozent, die komfortabel innerhalb der Jahreszielspanne liegt. Energie und Rüstung hätten sich als strukturelle Wachstumsfelder etabliert, schreiben die Analysten.

Medios, der Pharmahändler und Compounding-Spezialist, steht trotz solider Geschäftsentwicklung unter Druck. Die Warburg-Analysten sehen das Unternehmen als Nutznießer eines schwierigen Marktumfelds: Das Geschäftsmodell erscheint gut abgeschirmt gegenüber Rohstoffpreisen, Exportrisiken und Zollstreitigkeiten. Der Kurs bei rund 13 Euro impliziere ein EV/EBITDA-Verhältnis von etwa 4,5 für das laufende Jahr. Ein neuer Vorstandschef und ein im April angetretener Finanzvorstand sollen die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt nun schärfen.

Für den Verkehrstechnikanbieter init erwartet Warburg starke Quartalszahlen am 13. Mai: ein Umsatzwachstum von rund 29 Prozent auf 91 Millionen Euro und ein mehr als verdoppeltes operatives Ergebnis auf 4,8 Millionen Euro. Unter anderem, weil ein Großprojekt in Atlanta Umsätze aus dem Schlussquartal 2025 ins laufende Jahr verschoben hat.

Auch für Basler erwarten die Warburger einen sehr starken Quartalsbericht und eine mögliche Prognoseanhebung. Bei Singulus Technologies, einem Anlagenbauer für die Solarindustrie, könnte eine Bekanntmachung zum neuen Industriepartner weiteren Kursauftrieb geben – die Aktie war im April bereits um rund 48 Prozent gestiegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



