Scherzer & Co. AG: Wertpapier-NAV zum 30.04.2026 – Jetzt informieren
Aktuelle Kennzahlen, Bewertungsabschlag und die wichtigsten Beteiligungen im Überblick – inklusive frischer Updates zu K+S, Redcare Pharmacy, Data Modul und Allerthal.
Foto: Superingo - stock.adobe.com
- Tageswert/Net Asset Value: 3,45 EUR je Aktie zum 30.04.2026 (Berücksichtigung der Verbindlichkeiten); Wert basiert nicht auf geprüften Abschlusszahlen; Steuern und Nachbesserungsrechte nicht berücksichtigt.
- Kurs vs. Inventarwert: Auf Basis eines Kursniveaus von 2,60 EUR notiert die Aktie damit rund 24,6% unter dem Inventarwert zum 30.04.2026.
- Größte Portfoliopositionen (Top 10, nach Positionsgröße): Rocket Internet SE, Allerthal‑Werke AG, Weleda AG PS, 1&1 AG, RM Rheiner Management AG, Horus AG, Data Modul AG, K+S AG, AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur, Siltronic AG.
- K+S AG (Update): Starkes Q1 2026 mit EBITDA 280 Mio. EUR und bereinigtem freiem Cashflow 87 Mio. EUR; EBITDA‑Prognose für 2026 auf 630–730 Mio. EUR angehoben.
- Redcare Pharmacy N.V. (Update): In Deutschland im Q1 2026 Non‑Rx‑Umsatz +10%; Rx‑Geschäft in Deutschland bei 168 Mio. EUR (+55% gegenüber Vorjahr).
- Data Modul & Allerthal (Kennzahlen): Data Modul Q1 2026: EBIT 0,3 Mio. EUR (+≈116% J/J), Umsatz 52,3 Mio. EUR (-4%), Auftragseingang 54,9 Mio. EUR (+5%). Allerthal: wirtschaftliches Eigenkapital je Aktie (ungeprüft) 27,63 EUR zum 31.03.2026.
Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei Scherzer ist am 27.05.2026.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,5900EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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