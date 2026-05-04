UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Das verbesserte Finanzprofil des US-Einzelhändlers habe zu einer deutlichen Aufwertung des Aktienkurses geführt, schrieb Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibt für die Aktien aber weiterhin optimistisch gestimmt. Obwohl Walmart in nicht-traditionellen Bereichen rasant wachse, unterschätze der Markt nach wie vor die langfristigen Chancen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 111,4EUR auf Tradegate (04. Mai 2026, 15:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 147

Kursziel alt: 147

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

